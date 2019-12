Kundengewinnung als größte Chance für KMU

Österreichs KMU sehen in der Neugewinnung von Kunden die größte Chance der digitalen Transformation. Praxisbeispiele, wie das gelingen kann, werden im Rahmen des Digital Impuls Award 2020 ausgezeichnet.

Die Verunsicherung ist geblieben. Obwohl bereits seit Ende Mai 2018 in Kraft, sehen Österreichs Klein- und Mittelunternehmen (KMU) in der DSGVO noch immer die größte Herausforderung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation. So das Ergebnis der Studie „Digitale Transformation von KMU in Österreich“, die von den Partnern Arthur D. Little, der WKÖ, Drei Business und dem Institut für KMU-Management an der WU Wien 2019 zum dritten Mal durchgeführt wurde. Auch wenn die DSGVO weiterhin in den Köpfen der Unternehmerinnen und Unternehmer vorhanden ist, nimmt die Bedeutung dieser Herausforderung ab. 2018 meinten noch 54 Prozent der Befragten, dass sie die größte Herausforderung ist, 2019 waren es nur mehr 43 Prozent. Dafür rücken andere Herausforderungen stärker ins Bewusstsein: 32 Prozent der Befragten erklärten „fehlende bzw. schwer definierbare Ziele“ zur größten Herausforderung bei der digitalen Transformation, 37 Prozent beklagen „fehlendes Knowhow zur Umsetzung“, 25 Prozent meinten, es fehle an einem Umsetzungsplan.

Um Österreichs KMU bei der digitalen Transformation zu unterstützen und die genannten Lücken zu schließen, hat Drei Business im Frühjahr 2018 den Drei Digitalimpuls ins Leben gerufen. Neben dem Digital Check und Veranstaltungen in den einzelnen Bundesländern, den Digitalimpuls Events, wurden mit ausgewählten Unternehmerinnen beziehungsweise Unternehmern bisher zwei Reisen – Digitalimpuls Touren - in globale Digitalisierungs-Hotspots unternommen. Im Mai 2019 ging es nach Stockholm, Europas Hauptstadt in puncto Digitalisierung. Ziel der Initiative ist es an Hand von Best Practice Beispielen KMU auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter zu unterstützen.

Jan Trionow, CEO von Drei Österreich, zu den Motiven: „Drei ist mehr als ein klassischer Full Service Telekommunikationsanbieter. Als Digitalisierungspartner unterstützen wir österreichische Unternehmen auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Durch die regelmäßige Kommunikation zwischen heimischen und internationalen Unternehmen stärken wir das digitale Know-how und schaffen so eine geeignete Dialogplattform zum Wissensaustausch und zur gegenseitigen Vernetzung.“





Verlässlicher Partner

Marktforschungsergebnisse zeigen, dass sich Unternehmen aller Größenordnungen bei ihrer digitalen Transformation einen verlässlichen Partner wünschen, der die Nähe zum Kunden auch lebt. Die Umsetzung dieses Wunsches ist in der Unternehmensphilosophie von Drei Business fest verankert. Das schlägt sich auch in den Produkten und Services des Full Service Providers, der

mobile und Festnetz-Services auf eigener Infrastruktur anbietet, nieder. Vorausschauende Angebote, die auf die Ausrichtung und das Wachstum des Unternehmens ausgelegt sind, gehören ebenso zum Standard wie verlässliche Services, die höchstmögliche Ausfallsicherheit bieten. Gerade für Rettungsorganisationen wie das Rote Kreuz, ein Kunde von Drei Business, hat die höchstmögliche Verfügbarkeit absolute Priorität.





Digital Impuls Award 2020

Zurück zum Digitalimpuls beziehungsweise zur Digitalisierungsoffensive von Drei Business und der „Presse“. Zum zweiten Mal veranstalten die Partner heuer den Digital Impuls Award, der digitale Vorzeigeprojekte österreichischer Unternehmen auszeichnet. Ziel ist es Beispiele aufzuzeigen, wie Unternehmen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Im heurigen Jahr findet der Wettbewerb in zwei Kategorien statt. In der Kategorie Transformation werden unter anderem Unternehmen gesucht, die digitale Technologien nutzen, um Prozesse oder Services so zu transformieren, dass sie daraus einen Wettbewerbsvorteil generieren beziehungsweise ihr Geschäft ausbauen. Laut der erwähnten Studie sehen 61 Prozent der befragten KMU in der Gewinnung von Neukunden die größte Chance der digitalen Transformation. Innovation ist die zweite Kategorie des Awards. Hier können sich Unternehmen bewerben, die mit Hilfe digitaler Technologien bahnbrechende Produkte oder Services entwickelt haben – Produkte oder Services, die neu sind, bestehende ersetzen oder die Wertschöpfungsflüsse verändern. Die Einreichfrist für die Teilnahme am Digital Impuls Award läuft bis zum 14. Jänner 2020.

Weitere Details und das Anmeldeformular finden sich auf der Webseite diepresse.com/digital20