Amazon Prime zeigt ab 2021 Champions League

Der Online-Anbieter hat sich Übertragungsrechte gesichert, damit wird die Aufteilung zwischen Amazon, Sky und dazn noch komplizierter.

Das US-Unternehmen Amazon überträgt ab der Saison 2021/22 Spiele der Champions League. Der Streamingdienst Amazon Prime Video erhielt den Zuschlag für das Rechtepaket A1, welches die Ausstrahlung der Top-Partien am Dienstagabend beinhaltet. Einen entsprechenden Bericht des Medienmagazins "DWDL.de" bestätigte das Unternehmen am Dienstag. "Wir freuen uns auf die Uefa Champions League, einen der prestigeträchtigsten Klub-Wettbewerb der Welt", sagte Alex Green, der Geschäftsführer von Prime Video Sport Europa.

Aktuell und seit der Spielzeit 2018/19 ist die Champions League in Österreich ausschließlich bei Sky und beim Streamingdienst DAZN zu sehen, für beide Anbieter müssen die Nutzer bezahlen. Die Frist der Ausschreibung durch die Europäische Fußball-Union für die kommende Rechteperiode (2021/22 bis 2023/24) war Anfang Dezember abgelaufen.

Durch den Rechtekauf weitet Amazon sein Engagement im Bereich der Sport-Übertragungen aus. Seit 2017 besaßen die US-Amerikaner in Deutschland bereits die Rechte für Audio-Livestreams von Spielen der Bundesliga. In Großbritannien hatte der Konzern zuletzt bereits unter anderem einzelne Partien der Premier League und die US Open gezeigt. Dazu erwarb das Unternehmen weitere Rechte für Übertragungen von Tennisturnieren.

(dpa/red)