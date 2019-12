Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist gestorben

"It Must Have Been Love"

"It Must Have Been Love"

Die Schwedin Marie Fredriksson wurde 61 Jahre alt. Sie kämpfte seit 15 Jahren gegen eine Krebserkrankung und musste sich 2016 von der Bühne zurückziehen.

Kurze platinblonde Haare, schwarze enge Kleidung und eine starke Stimme: So wurde Marie Fredriksson, die gemeinsam mit Per Gessle das Duo Roxette bildete, berühmt. Mit ihren gefühlvollen Popsongs wie „Listen To Your Heart“ oder „It Must Have Been Love“ wurden die beiden Schweden weltbekannt. Nun ist Marie Fredriksson am Montagmorgen (9. Dezember) im Alter von 61 Jahren gestorben, das gab die Band Roxette auf Instagram bekannt. Sie sei ihrem langen Krebsleiden erlegen, heißt es in der verlinkten Meldung des Managements.

2002 war bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert worden. 2016 hatte sie sich auf Anraten ihrer Ärzte vom Tourleben verabschiedet. Viele Jahre kämpfte der Star gegen den Krebs an. Davon erzählte sie in dem Buch "Listen to my heart", das so hießt wie einer ihrer größten Hits.

Fredriksson wurde am 30. Mai 1958 in Südschweden geboren, wo sie auch ihren künftigen Band-Kollegen Per Gessle kennenlernte. Gemeinsam mit Gessle hatte sie Roxette 1986 gegründet und seitdem weltweit mehr als 75 Millionen Platten verkauft. Ihren internationalen Durchbruch feierten die Schweden mit dem Hit "The Look". In den 90er Jahren waren Roxette außerdem für Ohrwürmer wie "Sleeping in My Car", "How Do You Do" und "Joyride" verantwortlich.

Nach längerer Pause waren 2011 ("Charm School") und 2012 ("Travelling") noch zwei Studioalben von Roxette erschienen. Fredriksson war aber auch ihr Musikerleben lang als Solokünsterlin aktiv und brachte mehrere Alben heraus, oft auf Schwedisch, oft deutlich düsterer, ruhiger, zerbrechlicher als jene von Roxette. So auch ihre erfolgreichste Single „Tro“ ("Glaube").

"Die Zeit vergeht so schnell. Es ist noch nicht lange her, dass wir Tage und Nächte in meinem kleinen Apartment in Halmsted verbracht haben, wo wir Musik hörten, die wir liebten und unmögliche Träume miteinander teilten. Und welchen Traum konnten wir schließlich miteinander teilen!", heißt es in einem Statement von Per Gessle.

Fredriksson und Gessle beim letzten Roxette-Konzert in Wien im Juli 2015 in der Stadthalle. (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

(Red./APA)