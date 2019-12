Die besten Airlines der Welt

(c) imago images/ZUMA Press (Bayne Stanley via www.imago-imag)

Die Bewertungsplattform airlineratings.com hat die besten Fluggesellschaften 2020 ermittelt und Preise in Kategorien wie „First Class“, „Best Catering“und „Best Ultra Low-Cost“ vergeben.

In zwölf Kriterien messen sich die Fluggesellschaften im Ranking von airlineratings.com. Darunter etwa Alter der Flotte, Passagierbewertungen, Rentabilität, Investitionen, Produktangebote und Mitarbeiter.

Als klarer Sieger konnte Air New Zealand hervorgehen. In allen Bereichen wurden Bestnoten erzielt. Den Preis konnte die Airline schon zum sechsten Mal in Empfang nehmen. Ebenfalls siegen konnte die Airline in der Kategorie Best Premium Economy.

Für ihre beeindruckenden Suiten in der Luft erhielt Singapore Airline den prestigeträchtigen First Class Award. Die sechs Suiten, die sich am Oberdeck des Airbus A380s befinden, sollen an kleine Hotelzimmer erinnern.

Für die Qsuites wurde Qatar Airways in der Kategorie Best Catering und Best Business Class ausgezeichnet.

Die australische Airline Quantas gewann in der Kategorie Best Domestic Airline Service und Best Lounges.

Am besten haben es Gäste der Economy Class bei Virign Australia. Die Airline konnte den Award in der Kategorie Best Economy für sich entscheiden, weil die Passagiere hier im nationalen und internationalen Vergleich am meisten Platz haben.

Emirates konnte die Awards in der Kategorie Best Inflight Entertainment und Best Long-Haul Middle East entgegennehmen.

Am meisten verbessert hat sich die Airline Cebu Pacific, die den Award in der Kategorie Most Improved Airline gewann.

VietJetAir wurde bereits zum dritten Mal Best Ultra Low-Cost Airline für ihr außergewöhnliches Businessmodell geehrt.

Die Top 10 im Überblick:

Platz 1: Air New Zealand

Platz 2: Singapore Airlines

Platz 3: All Nippon Airways

Platz 4: Qantas

Platz 5: Cathay Pacific Airways

Platz 6: Emirates

Platz 7: Virign Atalantic

Platz 8: EVA Air

Platz 9: Qatar Airways

Platz 10: Virgin Australia

www.airlineratings.com

(Red.)