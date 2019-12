Der großteils muslimische Staat Gambia tritt als "Ankläger“ von Myanmar vor dem UNO-Gericht in Den Haag auf. De-facto-Staatschefin Aung San Suu Kyi hatte die Vorwürfe bisher heruntergespielt.

Die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ist in Den Haag, um ihr Land Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) gegen Völkermord-Vorwürfe zu verteidigen. Der afrikanische Staat Gambia beschuldigte das Land am Dienstag des Völkermordes an der muslimischen Minderheit der Rohingya.

Myanmar müsse unverzüglich die Massenmorde und systematische Verfolgung der Volksgruppe stoppen, forderte der Generalstaatsanwalt von Gambia, Abubacarr Marie Tambadou, vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen. Aung San Suu Kyi, die De-Facto-Regierungschefin von Myanmar, war bei der Anhörung am Dienstag anwesend und soll sich am Mittwoch zu den Vorwürfen äußern.

Hunderttausende flohen aus Myanmar

Gambia stützt sich auf Berichte von UNO-Ermittlern, die dem Militär in Myanmar einen "anhaltenden Völkermord" vorwerfen. Seit 2017 hätten Soldaten Tausende Menschen ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt, Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und Menschen lebendig in ihren Häusern verbrannt. Vor rund zwei Jahren waren mehr als 700.000 Menschen innerhalb kurzer Zeit wegen der Militärgewalt in das Nachbarland Bangladesch geflohen. Das Militär und die Regierung in Myanmar weisen die Vorwürfe zurück.

Gambia fordert eine einstweilige Verfügung gegen Myanmar, um die noch in dem Land verbleibenden rund 600.000 Rohingya zu schützen. Ein Urteil des Gerichts wird in wenigen Wochen erwartet. Der überwiegend muslimische, westafrikanische Staat Gambia wird von der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) mit seinen 57 Mitgliedstaaten unterstützt.

Nicholas Bequelin, der zuständige Regionaldirektor von Amnesty International, erklärte am Dienstag zu dem IGH-Verfahren in einer Aussendung: "Es gibt einen Berg an Beweisen, dass das Militär von Myanmar Verbrechen gegen internationales Recht und schwere Menschenrechtsverletzungen gegen die Rohingya-Bevölkerung begangen hat." Nichtsdestotrotz würden die Regierung und Aun San Suu Kyi die Anschuldigungen weiterhin zurückweisen, herunterspielen oder bestreiten. Auch andere Minderheiten in Myanmar seien von Repressionen des Militär betroffen. Aun San Suu Kyi möge sich zwecks Gerechtigkeit auf die Seite der Opfer und der Überlebenden stellen, forderte Bequelin.

(APA/dpa)