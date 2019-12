TU-Festsaal besetzt: Maurer will Forderungen entgegennehmen

Die rund 100 Studierenden, die den Festsaal der TU besetzt haben, wollen Kontakt mit den Regierungsverhandlern. Das sei „ein Wink mit dem Zaunpfahl“ an Sigi Maurer.

Die grüne Bildungsverhandlerin Sigrid Maurer will den Forderungskatalog der Studenten, die den Festsaal der Technischen Universität Wien besetzt haben, gerne entgegen nehmen. Sie erinnere sich gerne an #unibrennt zurück und finde das Engagement der Studierenden wichtig, sagte Maurer, die eine der Adressatinnen der Festsaalbesetzer war. Aufgrund des Plenartags könne sie aber frühestens am Donnerstag vorbei kommen.

"Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an Sigi, damit sie sich an ihre Anliegen erinnert", hieß es schon vor der Besetzung bei der Kundgebung in Richtung der ehemaligen Studentenpolitikerin, die vor zehn Jahren selbst eine der Protagonistinnen der Unibrennt-Bewegung war. Bei dieser waren unter anderem Plakate mit dem Motto "#wiederbrennen" zu sehen.

Unter dem Motto "Uns reicht's" hatten rund 100 Personen am Dienstag Nachmittag vor dem Hauptgebäude der Technischen Universität (TU) Wien gegen die aktuelle Hochschulpolitik protestiert. Im Anschluss wurde der Festsaal der Uni besetzt. Die Studenten wollen mit den Regierungsverhandlern in Kontakt treten, um ihre Forderungen zu übergeben.

Für freien Hochschulzugang

Die Protestgruppe entstand aus einer Gruppe von TU-Studenten, die ursprünglich auf den Platzmangel an der Uni aufmerksam machen wollte und mehr Räume und Infrastruktur für die Studierenden einforderte. Mittlerweile hat man die Forderungen diversifiziert und verlangt auch eine Ausfinanzierung der Hochschulen, freien und offenen Hochschulzugang, weniger Leistungsdruck und eine geringere Verschulung des Studiums.

Gemeinsam wolle man "gegen eine stagnierende Hochschulpolitik" protestieren, "die von Personen gemacht wird, die davon gar nicht betroffen sind". Dora Jandl vom Vorsitzteam der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH), die die Besetzer unterstützt, forderte bei der Kundgebung mehr Mitsprache für die Studierenden sowie eine stärkere Hochschülerschaft.

Rektorin will sich einsetzen

TU-Wien-Rektorin Sabine Seidler sprach am Abend mehrfach mit zwei der rund 100 Festsaalbesetzer. Sie will sich demnach für ihre Anliegen einsetzen und die Studierenden dabei unterstützen, mit den Bildungsverhandlern zu sprechen, wie sie es fordern. Die Voraussetzung dafür: Der Festsaal, den sie seit dem Nachmittag besetzt hielten, sollte geräumt werden.

Am Vormittag hatte sie angesichts der angekündigten Demonstration gesagt, dass sie in einigen Punkten mit den Studierenden übereinstimme, in anderen nicht. Sie sei etwa ebenfalls für mehr Informationen vor dem Studium und habe in punkto Raum eine Vereinbarung getroffen. Die Forderung nach freiem Hochschulzugang teile sie nicht.

