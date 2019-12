Keine Steuern auf Vermögen und Erbschaften

Türkis und Grün verhandeln derzeit über eine ökologische Steuerreform, manche Forderungen bleiben unerfüllt.

Wien. Es ist ein alter Spruch vieler Politikwissenschaftler, dass ein Budget die in Zahlen gegossene Politik einer Regierung bzw. eine Regierungserklärung in Zahlen sei. Den Spruch kennen auch die Grünen: In kaum einem Bereich kann man seine politische Handschrift so deutlich hinterlassen wie beim Budget. Und deshalb ist eines der zentralen Themen der aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen eine Steuerreform, die von ökologischen Schwerpunkten geprägt ist.