Ungarn sorgt für Eklat beim EU-Treffen

Regierungssprecher Kovacs twittert aus interner Sitzung über Rechtsstaatlichkeit.

Brüssel. Ganze zwei Stunden widmete der EU-Rat am Dienstag der Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Dass die Regierung von Viktor Orbán mit diesem Ausmaß der Aufmerksamkeit alles andere als zufrieden sein würde, lag auf der Hand – die Art und Weise, mit der Budapest die Bemühungen des Rats zu unterlaufen versuchte, sorgte in Brüssel für einen Eklat. Nachdem der ungarische Regierungssprecher Zoltan Kovacs per Twitter Kommentare zu Positionen anderer EU-Mitglieder veröffentlichte, obwohl die Sitzung als nicht-öffentlich eingestuft war, musste Finnland als Ratsvorsitzender einschreiten und eine Rüge aussprechen. Dem Vernehmen nach sollen mehrere EU-Minister gegen die ungarische Indiskretion protestiert haben.

Der Wirbel um Kovacs' Twitter-Offensive hatte aber einen – für Ungarn durchaus erwünschten – Nebeneffekt: Er lenkte von jenen Bestimmungen ab, die am Dienstag vom ungarischen Parlament abgesegnet wurden. Die neuen Regeln, die das Recht auf freie Fraktionsbildung im Parlament de facto aufheben, werden als Reaktion der regierenden Nationalpopulisten auf den Sieg eines Oppositionsbündnisses bei der Kommunalwahl in Budapest gewertet. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2019)