Wohin mit den Parteispenden?

Die ÖVP musste eine unzulässige Spende an den Rechnungshof weiterleiten. Er sucht nach Vorschlägen, an wen das Geld fließen soll.

Wien. Seit 2012 gilt die Regel: Parteien, die unzulässige Spenden annehmen, müssen sie dem Rechnungshof weiterleiten. Und der muss das Geld wiederum an soziale oder wissenschaftliche Organisationen spenden. Dies ist nun erstmals der Fall: Denn die ÖVP hat im Jahr 2017 zwei Mal jeweils 5000 Euro von Bergbahn-Gesellschaften angenommen, die mehrheitlich im öffentlichen Eigentum stehen (83 bzw. 52 Prozent). Es handelt sich also um eine unzulässige Spende.

Das Parteiengesetz sieht allerdings keine genauen Richtlinien vor, wie die Weiterleitung der unzulässigen Spenden erfolgen soll. Fest steht nur, dass das Geld für „mildtätige oder wissenschaftliche Zwecke“ verwendet werden darf. Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker startet daher einen Aufruf: Sie bittet um Vorschläge der Bevölkerung unter buergerbeteiligung@rechnungshof.gv.at oder über die Facebook-Seite des Rechnungshofs.

Gesucht werden überparteiliche und allgemein anerkannte Organisationen, die in Österreich tätig sind. Aus den Vorschlägen werde dann eine Liste erstellt, aus der per Los zwei Organisationen ermittelt werden sollen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Die Vorgangsweise sei vielleicht etwas ungewöhnlich, so Kraker: „Aber es geht um 10.000 Euro, die einem guten Zweck zukommen sollen.“

Seit vergangenem Sommer gibt es noch weitere Verschärfungen für Parteispenden. Künftig soll kein Spender mehr als 7500 Euro jährlich zahlen und keine Partei insgesamt mehr als 750.000 Euro einnehmen. Außerdem wird auch das Stückeln von Parteispenden erschwert. Denn Zuwendungen über 2500 Euro müssen künftig sofort dem Rechnungshof gemeldet und veröffentlicht werden. Früher war dies erst bei 50.000 Euro der Fall.

Etwas höhere Spenden werden allerdings neuen Parteien zugestanden, damit sie leichter Fuß fassen können: Sie dürfen bei ihrem ersten Antreten bis zu 1,5 Millionen Euro einsammeln, für Einzelspenden gibt es eine Obergrenze von 37.500 Euro. Was der Reform allerdings fehlt, sind die oft verlangten Einsichtsrechte des Rechnungshofs in die Parteifinanzen. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2019)