Ungewöhnliche Ruhe in München

Bayern ist nur Tabellensiebenter, und trotzdem wird entgegen aller Tradition Eintracht in der Trainerfrage gepredigt. Zumindest im Vorstand sind die Weichen offiziell gestellt.

München/Wien. Aufstieg und Gruppensieg sind Bayern München schon vor dem letzten Gruppenspiel der Champions League heute (21 Uhr, live Sky) gegen Tottenham Hotspur sicher. Die Stimmung auf der Weihnachtsfeier am Samstag war dennoch nicht die beste. Die Winterkrone ist nach der Niederlage gegen Gladbach, die zweite in Folge in der Bundesliga, so gut wie verloren, stattdessen reicht es nach 14 Runden nicht einmal für einen Europacup-Platz. Nur 24 Punkte bedeuten zudem die bislang schwächste Saison seit 2010/2011. Damals stand der FC Bayern unter Louis van Gaal immerhin noch auf Platz fünf, diesmal ist es der für Münchner Verhältnisse eigentlich indiskutable siebente Platz.

Der Lack von Interimstrainer Hansi Flick, der vor einem Monat vom geschassten Niko Kovač übernommen hat – übrigens auf Platz vier liegend –, hat inzwischen Kratzer bekommen. Nach dem furiosen Start unter Flick mit vier Siegen und 16:0 Toren aus vier Pflichtspielen schien gar dessen dauerhafte Beförderung über die Winterpause hinaus möglich. Bei aller gelobten Spielqualität werden aber in die für die nach dem letzten Spieltag des Jahres am 21. Dezember angekündigte Analyse vor allem die Ergebnisse einfließen.

Fahrplan befolgen

Aktionismus soll es aber nicht geben. „Genauso, wie wir nach Siegen Ruhe bewahrt haben, muss man auch jetzt Ruhe bewahren und trotzdem nach innen sehr ehrlich sein“, erklärte Sportchef Hasan Salihamidžić. Man werde am vereinbarten Fahrplan festhalten, in der Winterpause analysieren, ob es mit Flick oder einem anderen Coach weitergeht. „Da hat sich nichts verändert.“

Zwei andere Zukunftsentscheidungen wurden am Montagabend offiziell verlautbart: Salihamidžić wurde vom Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters ab 1. Juli 2020 in den Vorstand berufen, eine Vertragslaufzeit nicht kommuniziert. Der Exprofi ist seit 2017 Manager bei den Münchnern, seine anstehende Beförderung war zuletzt bereits verkündet worden.

Auf der Sitzung wurde zudem der neue Vereinspräsident Herbert Hainer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt. Die Wahl fiel wie bei Salihamidžić einstimmig aus, hieß es. Der 65 Jahre alte Hainer folgt auf Uli Hoeneß, der zum Stellvertreter in dem Kontrollgremium gewählt wurde. Bei den Bayern ist traditionell der Klubpräsident auch Chef des Aufsichtsrates – daher war die Wahl Hainers keine Überraschung. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Vorstand. Gemeinsam haben wir die Aufgabe und die Verpflichtung, den FC Bayern für die Zukunft so auszurichten, dass wir erfolgreich sein können und dabei unsere Identität bewahren“, so Salihamidžić. Hainer bezeichnete das Votum seiner Kollegen als „Ehre und Verantwortung zugleich“.

Lehren aus Vorjahreserfahrung

Während der Klubvorstand um Ruhe bemüht ist, verdeutlichen Wortmeldungen aus der Mannschaft die angespannte sportliche Lage. „Es steht nicht nur Gladbach vor uns, sondern noch ein paar Mannschaften. Und wer es jetzt noch immer nicht begriffen hat und glaubt, das wird schon wie die letzte Saison, der ist fehl am Platz“, polterte Joshua Kimmich.

Im Vorjahr machten die Bayern im Frühjahr gar neun Punkte auf Dortmund gut, konnten sich durch das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den späteren Sieger Liverpool jedoch voll auf die Liga konzentrieren. „Wenn man ehrlich ist, hat es uns letztes Jahr in die Karten gespielt. Sonst wäre es deutlich schwieriger geworden, das Double zu holen“, gestand Kimmich. Dieses Schicksal soll sich heuer bevorzugt aber nicht wiederholen.

Die Rückkehr auf die Erfolgsspur wird auch von Robert Lewandowski abhängen. In den jüngsten drei Spielen traf Bayerns Torjäger nicht, zuvor hatte er in elf Partien 16 Mal angeschrieben. Auch in Gladbach vergab der Pole beste Möglichkeiten, fiel statt mit Toren durch zunehmend unzufrieden wirkende Körpersprache auf. (red.)

YOUTH LEAGUE Die U19-Mannschaft von RB Salzburg hat den direkten Aufstieg ins Achtelfinale der Uefa-Youth-League verpasst. Die „Jungbullen“ verloren trotz 2:0-Führung das „Gruppen-Finale“ gegen Liverpool in der Grödiger Untersberg-Arena mit 2:3 und zogen im Kampf um den Pool-E-Sieg gegenüber den drei Punkte davor liegenden Engländern den Kürzeren. Salzburg ist aber trotzdem 2020 weiter im Nachwuchs-Pendant der Champions League vertreten, muss nun allerdings über den Play-off-Umweg den Einzug ins Achtelfinale fixieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2019)