Neuer Mitspieler in der Champions League

Das US-Unternehmen Amazon Prime hat sich Übertragungsrechte ab der Saison 2021/22 gesichert. Sky gibt sich noch bedeckt, für Fußballfans dürfte es in Zukunft vor dem Fernseher aber noch unübersichtlicher werden.

Wien. Für Fußballfans in Österreich wird die TV-Landschaft künftig um eine Option reicher oder, je nach Sichtweise, womöglich noch unübersichtlicher: Das US-Unternehmen Amazon Prime hat sich Übertragungsrechte für die Champions League von 2021 bis 2024 gesichert. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

1 Welche Spiele laufen auf Amazon Prime und welche woanders?

Amazon Prime hat von der Uefa jenes Rechtepaket gekauft, das zur exklusiven Übertragung der Toppartie (Erstwahlrecht) am Dienstag berechtigt. Neben dem Äquivalent für den Mittwoch gibt es Pakete für den übrigen Spieltag, Zusammenfassungen nach Abpfiff sowie erstmals nur für das Finale.

Die Ausschreibung der Übertragungsrechte für den deutschsprachigen Raum endete bereits am Dienstag vergangener Woche, detaillierte Bekanntgaben stehen noch aus. Sky Österreich wollte sich auf Nachfrage „grundsätzlich nicht zu anstehenden oder laufenden Rechteausschreibungsverfahren äußern“. In der laufenden Periode hat der Pay-TV-Sender seine Rechte zum Teil an den Streaminganbieter Dazn sublizensiert.

2 Werden auch wieder Spiele im Free-TV zu sehen sein?

Ab der Saison 2021/22 wohl zumindest das Finale. Das Rechtepaket für das Endspiel soll übereinstimmenden Berichten zufolge ausschließlich für frei empfangbare Sender zu ersteigern gewesen sein. Das würde auch auf Sky Sport News zutreffen, das Interesse des Pay-TV daran dürfte ob dieser Auflagen gering gewesen sein.

Ein Finale mit deutscher Beteiligung wäre im Übrigen schon jetzt im Free-TV zu sehen, das ist im deutschen Rundfunkstaatsvertrag verankert. Die österreichische Verordnung umfasst hingegen lediglich Endspiele bei WM und EM sowie des heimischen Cup.

3 Um wie viel Geld geht es bei diesen Übertragungsrechten?

Sky macht keine Angaben, Schätzungen zufolge sollen sich die Kosten für die Übertragungsrechte derzeit auf rund 200 Millionen Euro pro Jahr belaufen.

In Großbritannien zahlte BT Sport für das dreijährige Übertragungspaket ab 2021 1,4 Milliarden Euro. Im Gegensatz zur jüngsten Auktion der Premier League sanken die Kosten zwar nicht, der Anstieg blieb mit rund sieben Millionen Euro pro Jahr noch dazu für mehr Rechte jedoch überschaubar.

4 Und überhaupt: Seit wann zeigt Amazon Prime Sport?

In anderen Ländern verfolgt das US-Unternehmen bereits seit Längerem eine Sportagenda. In Großbritannien waren einzelne Partien der Premier League ebenso wie die US Open zu sehen. Dazu hat sich das US-Unternehmen Rechte für weitere Tennisturniere gesichert. In Deutschland besitzt Amazon Prime seit 2017 Rechte an Audio-Livestreams der Fußballliga. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.12.2019)