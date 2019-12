USA decken Kim bei UN

Washington verhindert UNO-Sitzung zu Menschenrechten, will aber Treffen zu Atomprogramm.

New York. Inmitten der eskalierenden Spannungen mit Nordkorea sendet die Trump-Regierung zwiespältige Signale an das Regime in Pjöngjang. Eine für Dienstag, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, angesetzte Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur desaströsen Menschenrechtslage in Nordkorea scheiterte am Montag am Nein der USA. Kurz darauf berief Washington, das in diesem Monat den Vorsitz im höchsten UN-Gremium führt, jedoch für den heutigen Mittwoch ein Treffen des Rates zum nordkoreanischen Raketen- und Atomprogramm an.

Das US-Außenministerium teilte mit, die Sitzung solle „einen umfassenden Überblick über die jüngsten Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel geben, einschließlich der jüngsten Raketenstarts und der Möglichkeit einer eskalierenden Provokation.“ Am Sonntag hatte Nordkorea offenbar ein Raketentriebwerk getestet.

Mit dieser Politik versucht US-Präsident Donald Trump nach Ansicht von Experten, den Druck auf Pjöngjang aufrecht zu erhalten, ohne Diktator Kim Jong-un zu sehr zu verärgern. Nordkoreas UN-Botschafter hatte unmissverständlich klar gemacht, dass das Regime jede UN-Diskussion zu Menschenrechtsfragen als ernsthafte Provokation betrachte. Der Auftrag zur Absage des jährlichen Treffens soll direkt aus dem Weißen Haus gekommen sein – zum zweiten Mal in Folge. Das Kim-Regime hatte zuletzt aufgrund mangelnder Fortschritte in der Atomfrage mit einem „neuen Weg“ gedroht und Trump als „unberechenbaren alten Mann“ beschimpft. (red.)

