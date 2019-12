Ein „Neuer Rechter“ verteidigt Peter Handke

Erdoğan schimpft Handke „Rassist“, der radikal rechte Publizist Götz Kubitschek rühmt seine „schlagähnliche literarische Aufklärung“. Der Autor nahm in Stockholm seine Auszeichnung entgegen.

Der österreichische Schriftsteller Peter Handke besitzt nun offiziell seine Urkunde und seine Medaille, die ihn als Literaturnobelpreisträger 2019 ausweisen: Der 77-jährige Literat erhielt gegen Ende der feierlichen Zeremonie im Stockholmer Konzerthaus die beiden Insignien aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf.

Während sich die schwedische Hauptstadt am Dienstag für die frühabendliche Nobelpreisübergabe rüstete, waren im Zentrum von Sarajewo auf einem riesigen Display die Worte „Shame on you!“ zu lesen; dazu ein Bild Peter Handkes und Totenschädel. Ein „Verband der Opfer und Augenzeugen vom Völkermord“, hieß es, habe diese Aktion beauftragt.

Auch sonst fielen in den letzten Stunden vor der Übergabe des Nobelpreises noch einmal heftige Worte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, sonst nicht als Vorkämpfer für Menschenrechte bekannt, verkündete sogar, Handke sei eine „rassistische Person“: „Dass am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, der Literaturnobelpreis einer rassistischen Person gegeben wird, die den Genozid in Bosnien und Herzegowina leugnet und Kriegsverbrecher verteidigt, hat keine andere Bedeutung, als Verstöße gegen Menschenrechte auszuzeichnen“. Und die in Schweden lebende gebürtige Bosnierin Teufika Sabanovic, Mitinitiatorin der am Dienstag stattfindenden Protestdemonstrationen sagte, Handke betreibe Geschichtsrevisionismus.

Dafür kam am Dienstag Schützenhilfe für Handke vom intellektuellen Aktivisten der „Neuen Rechten“ in Deutschland Götz Kubitschek. Handke, schreibt er in einem auf der Website sezession.de veröffentlichten Text, betreibe „schlagähnliche literarische Aufklärung darüber, dass da tatsächlich wieder ein ganzes Volk zur düsteren Projektionsfläche“ gemacht worden sei. Handkes „Winterliche Reise“ sei „ein suggestives Zerschlagen einer ungerechten Großerzählung“.

Auschwitz und Srebrenica

Kubitschek vergleicht auch die Rolle der Serben in Europa nach dem Krieg mit der Rolle der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg: „Wir wissen das, wir kennen das. Wir wissen, wie dieses Festlegen und Starrstellen der Deutschen nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg betrieben wurde: die Deutschen – starrgestellt auf ihre Rolle als Völkermörder, Kriegstreiber, Rassisten, Antisemiten, Wegschauer, Duckmäuser, als widerlegte Nation ( . . . ) die Deutschen als Volk, das umerzogen werden müsse, sprich: seine Identität wenigstens in Teilen aufzugeben und die Neugestaltung dieser Identität fremden Kräften zu überlassen habe.“ Zu dieser Identität, so Kubitschek weiter, gehöre „der Gründungsmythos Auschwitz. „Der Deutschen Auschwitz ist den Serben Srebrenica, die nationalsozialistischen KZs sind die serbischen Lager in der Republika Srpska“. „Wie wir Deutschen nach dem Krieg auf die Rolle der Schuldigen und Grausamen festgelegt worden sind, wurden ,die Serben‘ ( . . . ) auf die Rolle der Schuldigen und Grausamen der jugoslawischen Erbfolgekriege festgelegt, wenn auch in anderer Dimension als ,die Deutschen‘.“

Albanien, Kosovo, die Türkei und Kroatien hatten zuletzt erklärt, protesthalber der Verleihung fern zu bleiben. Das kroatische Außenamt begründete den Boykott am Montagabend mit Handkes „Unterstützung der großserbischen Politik von Slobodan Milošević in den 1990er-Jahren“. Auch die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) mit Sitz in Frankfurt am Main meldete sich am Dienstag mit einer Aussendung zu Wort: „Der Literaturnobelpreis für Handke ist eine Verhöhnung der Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, Handke habe sich nie um Ausgleich bemüht. Dass der Literaturnobelpreis am Tag der Menschenrechte verliehen werde, sei „ein weiterer Schlag in das Gesicht der Opfer“.

1560 Gäste hatte man heuer zur Verleihung im Konserthuset, dem klassizistischen Konzerthaus in Stockholm, geladen, darunter nur wenige Vertreter der von Handke ungeliebten Journalisten-Spezies: Zugelassen wurden zwölf internationale und sieben schwedische Printjournalisten.Die Botschafter des Kosovos, Albaniens, Kroatiens und der Türkei boykottierten die Veranstaltung.

„Er schildert die Peripherie"

Anders Olsson, der Vorsitzende des Nobelkomitees der Schwedischen Akademie, hielt die Laudatio auf Handke. Er lobte die "bahnbrechende Meisterschaft der Sprache" eines Autors, der oftmals die Konformität unserer Zeit verweigere. "Er schildert nicht die Metropole, er schildert die Peripherie", so der Laudator: "Sein Blick ist seine Sprache, er bleibt empfänglich in allem." Seine Gesinnung sei antinational, müsse er doch mit dem kulturellen Erbe umgehen, dass seine Heimat Österreich einst von der Nazis besetzt wurde.

Zumindest was die Sitzordnung angeht, ist der zweiten Literaturnobelpreisträgerin, Olga Tokarczuk, beim an die Verleihung anschließenden Galadinner die größte Ehre von allen 14 Nobelpreisträgern zugefallen: der Platz an der Tafel neben dem schwedischen König, Carl XVI. Gustaf, und gegenüber von Königin Silvia.

