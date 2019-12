Algerier rufen zum Massenboykott der Präsidentenwahlen auf

Nach dem Rücktritt von Langzeitpräsident Bouteflika im April will das Militär am Donnerstag einen möglichst gefügigen Nachfolger wählen lassen. Doch die Bevölkerung rebelliert gegen die korrupte Regime-Elite.

Ausgelassen tanzen die Männer um den lockigen Mandolinenspieler herum. „Die sind erledigt, die kommen nicht mehr zurück“, singen sie auf dem Bürgersteig der Rue Didouche Mourad im Herzen von Algier. „Die gehören alle ins Gefängnis“, ertönt als nächster Refrain, während mit martialischem Gehupe und Motorengeheul einer der zahlreichen derzeit überall in Algier postierten blauen Polizeikovois mit Wasserwerfer und Mannschaftswagen vorbeirauscht - in Richtung Große Post, dem Wahrzeichen der Hauptstadt und Zentrum der Massenproteste.



An vielen Stellen der nahöstlichen Welt kocht derzeit der Volkszorn hoch gegen die korrupten Regime-Eliten. Den längsten Atem zeigten bisher die Algerier, die mittlerweile bei Protestwoche 43 angekommen sind. „Wir hören nicht auf“, skandieren die Demonstranten seit dem Beginn ihres friedlichen Aufbegehrens am 22. Februar 2019.