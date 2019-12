Bäume, Nebel, Tempo 20: Der Neubau der Wiener Neubaugasse

Ab Jänner 2020 wird die Neubaugasse umgebaut - in eine kühle Begegegnungszone.

Im Jänner starten die Bauarbeiten in der Neubaugasse. Bis sie fertig gestellt sind, wird die Buslinie 13A in eine nördliche und eine südliche Route geteilt.

„Kühle Meile“ - so heißt das Zauberwort der rot-grünen Stadtplanung auch im kommenden Jahr. Neben der Zieglergasse, wo die Bauarbeiten bereits begonnen haben, soll auch die nahe Neubaugasse umgestaltet werden. Die fertig gestellten Pläne wurden am Mittwoch von dem Neubauer Bezirksvorsteher Markus Reiter vorgestellt.

Was bereits bekannt war: Die Neubaugasse soll nicht nur kühl, sondern auch zur Begegnugnszone werden, außerdem wird die Buslinie 13A ab Herbst in beide Richtungen über die Neubaugasse geführt. Zuvor muss sie jedoch geteilt werden - eine Lösung, der jahrelange Diskussionen über die beste Routenführung vorausgingen.

Doch nun zu den Details: Mit 30 neuen Bäumen, sieben Rankgerüsten für Kletterpflanzen, sieben Trinkbrunnen, zwei Wasserspielen und 36 Nebelstehlen wird die Einkaufsstraße im Sommer künftig abgekühlt. Ein „entsiegelter“, heller Boden soll heiße Temperaturen zusätzlich erträglicher machen. Die etablierten Schanigärten bleiben erhalten, zusätzlich werden knapp 100 Sitzgelegenheiten geschaffen, bei denen nicht konsumiert werden muss.

Bis Herbst 2020 fertig

Bezirksvorsteher Markus Reiter, Birgit Hebein, Uli Sima und Geschäftsführer der Wiener Linien, Günter Steinbauer. (c) Christian Fürthner

Was den Verkehr betrifft, ändert sich auch einiges: Zunächst einmal wird er zwischen Mariahilfer Straße und Burggasse beruhigt. Das heißt, auf 800 Metern darf maximal 20 km/h gefahren werden. Die Einbahn in Richtung der Mariahilfer Straße bleibt für Pkw erhalten, der Bus 13A und Radfahrer fahren künftig in beide Richtungen. Die gesamte Straße wird ebenerdig und barrierefrei ohne Gehsteigkanten, zusätzlich bekommt die Straße ein Blindenleitsystem.

Gestartet wird mit den Bauarbeiten bereits im Jänner 2020, im September sollen sie - soweit alles nach Plan läuft - fertig sein. Die neuen Bäume werden dann je nach Wetterlage im Herbst gepflanzt, ab dann soll auch der 13A auf der Neubaugasse in beide Richtungen unterwegs sein.

13A wird geteilt

DnD Landschaftsplanung ZT KG

Bis dahin wird die Buslinie geteilt geführt, über eine nördliche und eine südliche Route. Von der Alser Straße/Skodagasse wird der Bus ab der Neubaugasse/Burggasse über die Burggasse bis zum Volkstheater und über die Neustiftgasse wieder zurück fahren. Die südliche Route fährt auf der gleichen Strecke wie bisher, allerdings nur von der U3-Station Neubaugasse bis zum Hauptbahnhof und wieder zurück.

(twi)