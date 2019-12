Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Der Verfassungsgerichtshof kippt das von der türkis-blauen Regierung 2018 beschlossene „Sicherheitspaket“ weitgehend. Der „Bundestrojaner“ und die automatische Auswertung von Video- und Section-Control-Daten werden aufgehoben. Neos und SPÖ hatten zuvor eine gemeinsame „Drittelbeschwerde“ (ein Drittel der Nationalratsabgeordneten) eingereicht. Mehr dazu

Das Wichtigste im Überblick

Abkassiert: easybank hat unzulässige Gebühren kassiert, urteilt das OLG Wien. Laut VKI wurden 14 Vertragsbestimmungen für unzulässig erklärt. Mehr dazu

Ausgeträumt: Ausgerechnet zwei ehemalige Red-Bull-Profis verabschieden Salzburg aus der Königsklasse des Fußballs. Liverpool siegt 2:0 und zeigt, wieso es als das derzeit beste Team der Welt gilt. Mehr dazu

Entwaffnet: Über den Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer wird ein unbefristetes Waffenverbot verhängt. Eine Polizeistreife hatte das Jagdgewehr unbeaufsichtigt und bei offenem Fenster im Porsche des Politikers gefunden. Mehr dazu

Vorprogrammiert: Die EU-Kommission plant insgesamt 50 Maßnahmen, um Europa der Klimaneutralität näher zu bringen. Diese werden heute präsentiert. Konflikte mit den USA und mit populistischen Gruppen sind programmiert, schreibt Wolfgang Böhm. Mehr dazu [premium]

Aus unserem Magazin

KZ Gusen und das Zaudern der Republik: Warum Polen ein „würdigeres“ Gedenken fordert, wichtige historische KZ-Flächen zum Verkauf stehen und das Innenministerium eine Studie zurückhält, erklärt Gerhard Bitzan. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Offener Brief an von der Leyen: Eine Mahnung von Seyran Ates, Necla Kelek, Susanne Wiesinger und vielen anderen an die EU-Kommissionspräsidentin wegen der Unterstützung des „European Islamophobia Report 2018“. Für Kontroversen ist gesorgt. Mehr dazu