Die Bekämpfung von Kriminalität ist wichtig, die Bewahrung der persönlichen Freiheit noch mehr.

Ich fürchte die Danaer, auch wenn Sie Geschenke bringen“, hieß es in der Antike bei Vergil. Gemeint ist das trojanische Pferd. Die Verfassungsrichter fürchten nun den Bundestrojaner, wie sie am Mittwoch zeigten.



Einerseits erfordert der Kampf gegen die Kriminalität neue Methoden. Andererseits greifen Überwachungsmaßnahmen mehr und mehr in bürgerliche Freiheiten ein.