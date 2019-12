US-Inflation steigt auf Ein-Jahres-Hoch

Die Teuerungsrate stieg auf 2,1 Prozent und lag über den Erwartungen der Ökonomen.

In den USA ist die Inflationsrate erstmals seit einem Jahr wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 1,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Inflationsrate von 2,0 Prozent gerechnet.

Die Inflationsrate ist damit den zweiten Monat in Folge gestiegen und hat den höchsten Wert seit November 2018 erreicht. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise wie erwartet um 0,2 Prozent. Die Kerninflationsrate, die stärker schwankende Güter wie Energie und Lebensmittel ausklammert, lag im November wie im Monat zuvor bei 2,3 Prozent.

Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Sie orientiert sich allerdings an dem Preisindex PCE. Die Fed hatte Ende Oktober ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr reduziert. Am Mittwochabend wird bei der geldpolitischen Entscheidung der Fed hingegen kein Zinsschritt erwartet, nachdem US-Notenbanker zuvor eine Zinspause signalisiert hatten.