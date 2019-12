Dänemark: Womöglich islamistischer Anschlag vereitelt

Die dänische Polizei hat am Mittwoch mehrere Häuser gestürmt. Hintergrund sind mögliche Vorbereitungen für einen Anschlag.

Die dänische Polizei hat wegen der mutmaßlichen Vorbereitung eines Terrorangriffs Häuser an mehreren Orten im Land durchsucht. Bei der koordinierten Aktion seien am Mittwoch auch Personen festgenommen worden, teilte die Polizei in Kopenhagen mit.

Hintergrund sei der begründete Verdacht, dass ein terroristischer Angriff mit islamistischem Motiv vorbereitet worden sei, hieß es. Näheres wollte die Polizei später gemeinsam mit dem dänischen Inlandsnachrichtendienst PET bekanntgeben.

(DPA)