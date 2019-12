Integrationsbotschafter servieren Punsch und Tee für den guten Zweck

Mehr als 20 Integrationsbotschafter der Initiative "Zusammen: Österreich" des Österreichischen Integrationsfonds unterstützen am Freitag den Punschstand des Lions Clubs Wien Belvedere am Graben zwischen zehn und 21 Uhr.

Am Freitag, dem 13. Dezember schenken unter anderem Make-up-Artist Stefanie Stankovic, Agenturchefin Roberta Manganelli, Tiberius-Chefdesigner Marcos Valenzuela sowie die Jiu-Jitsu-Weltmeisterinnen Mirnesa und Mirneta Becirovic Tee und Punsch für den guten Zweck aus.

Mehr als 20 weitere sogenannte Integrationsbotschafter der Initiative „Zusammen: Österreich" des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) unterstützen den Punschstand des Lions Clubs Wien Belvedere am Graben zwischen zehn und 21 Uhr. Der Erlös kommt wie jedes Jahr wohltätigen Zwecken zugute.

Die Initiative "Zusammen: Österreich" (www.zusammen-oesterreich.at) gibt es seit 2011, sie wurde vom damaligen Staatssekretär Sebastian Kurz ins Leben gerufen. Die ehrenamtlichen, beruflich erfolgreichen Integrationsbotschafter mit Migrationshintergrund - darunter auch Prominente wie Arabella Kiesbauer und Mike Galeli - besuchen regelmäßig Schulen, Universitäten, Ausbildungszentren sowie Vereine und sprechen über ihren eigenen Werdegang, um Kinder bzw. Jugendliche zu motivieren und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen.

Manganelli etwa hat ihre Wurzeln in Italien, Valanzuela in Kolumbien, die Becirovic-Zwillinge in Bosnien und Herzegowina, sie sind sechsfache Kampfsport-Weltmeisterinnen.

