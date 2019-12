Schweizer Notenbank beläßt Zinsen auf Rekordtief

Die Schweizerische Nationalbank hält an ihrer expansiven Geldpolitik unverändert fest. Sie belässt den Leitzins entsprechend bei minus 0,75 Prozent und will weiterhin bei Bedarf am Devisenmarkt intervenieren.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält angesichts der verhaltenen Konjunkturdynamik und trotz zunehmender Kritik an ihrem Negativzinskurs an ihrer bisherigen Geldpolitik fest. Den SNB-Leitzins beließen die Währungshüter am Donnerstag bei minus 0,75 Prozent. Der Strafzins, den Banken für Sichteinlagen bei der Zentralbank ab einem gewissen Freibetrag zahlen müssen, bleibt ebenfalls bei 0,75 Prozent.

Darüber hinaus ist die SNB bei Bedarf weiterhin zu Interventionen am Devisenmarkt bereit, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des Frankens zu verhindern. Diesen stufen die Währungshüter weiterhin als hoch bewertet ein. Von Reuters im Vorfeld befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Geldpolitik prognostiziert.