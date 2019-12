Großbrand auf russischem Flugzeugträger Admiral Kusnezow

Die Admiral Kusnezow auf See (Royal Navy/Reddit)

Die Admiral Kusnezow auf See

Der einzige Träger der Russen befindet sich in einer Werft in Murmansk. Angeblich hat sich Diesel im Inneren entzündet, es wird von einer großen Brandfläche gesprochen.

Auf dem russischen Flugzeugträger Admiral Kusnezow ist am Donnerstagvormittag bei Reparaturarbeiten in einer Werft der nördlichen Hafenstadt Murmansk ein Brand ausgebrochen. Berichten zufolge wurden fünf Menschen verletzt, die Rede ist auch von Vermissten.

Der Umfang der Schäden ist unklar. Angeblich wurden Sicherheitsvorschriften bei Schweissarbeiten im Antriebsbereich verletzt und ein Teil des rund 305 Meter langen Schiffs geriet in Brand. Im Inneren soll sich Diesel entzündet haben. Dicker schwarzer Rauch stieg vom Oberdeck auf - mittlerweile gibt es Berichte über eine Fläche von 600 Quadratmetern, auf der es brenne. Die Feuerwehr könne nur schwer ins Innere vordringen.

Die Admiral Kusnezow, benannt nach einem Admiral des Sowjetflotte, ist schon stark angejahrt und seit langem in zweifelhaftem Zustand. Zwar sind viele der aktuell elf großen atomaren US-Flugzeugträger deutlich älter, etwa die USS Nimitz (in Dienst gestellt 1975), Eisenhower (1977) und Vinson (1982), allerdings war schon deren Bauqualität grundsätzlich viel besser und sie wurden stets ordentlich instand gehalten.

Während der Bauarbeiten, die Anfang der 1980er-Jahre begannen, firmierte das Schiff abwechselnd unter mehreren Namen (Riga, Leonid Breschnew, Tiblissi) und erhielt seinen endgültigen Namen 1990. Anfang 1991 wurde der Träger in Dienst gestellt und ist heute mit bis zu 24 Kampfjets und etwa sechs Hubschraubern bestückt. Anders als die Flugzeugträger anderer Staaten, besonders der USA, ist er auch über reine Flugabwehrsysteme hinaus bewaffnet, nämlich mit weitreichenden Anti-Schiff-Raketen sowie Wasserbomben.

Berüchtigt wegen starker Rauchentwicklung

Die Kusnezow ist der einzige Flugzeugträger Russlands und nicht zuletzt durch die enorme Rauchentwicklung seiner Diesel- bzw. Schwerölmotoren und Dampfturbinen bekannt, weshalb er auf See schon auf ungewöhnlich große Entfernung sichtbar ist.

Britische Typhoons beschatten die Kusnezow (re.) und den Kreuzer Peter der Große nahe der englischen Küste, Jänner 2017. Reuters

Ende 2016/Anfang 2017 wurden von der Kusnezow aus Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen, das war der bisher einzige Kriegseinsatz. Danach kehrte der Kampfverband nach einem Zwischenstopp vor Libyen nach Seweromorsk bzw. Murmansk zurück. Noch 2017 wurde eine Großüberholung begonnen, die bis 2020/2021 dauern und eine Verlängerung der Einsatzfähigkeit um 25 Jahre bringen soll. Während der Arbeiten gab es Unfälle, vor allem im Oktober 2018, als ein 70 Tonnen schwerer Kran auf jenem Trockendock, aus dem die Kusnezow gerade ins Meer auslief, umkippte und ein riesiges Loch ins Flugdeck schlug.

Neubauprogramm kommt nicht hoch

Mehrfach wurden Stimmen laut, den Träger doch zu verschrotten, allerdings haben Pläne, neue Flugzeugträger zu bauen, auch solche mit Atomantrieb, bisher nicht richtig Fahrt aufgenommen und könnten auch nicht so recht in die russische Marinestrategie passen. Berichten aus Schifffahrtskreisen zufolge sind etwa 50 „Defekte" zu reparieren, man will etwa die Dampfkessel, Pumpen, Turbinen, Radars, elektrischen Anlagen und Kommando/Kontrollsysteme komplett ersetzen, die Kosten werden mit umgerechnet einer Milliarde US-Dollar angegeben, wobei die Ausgaben für den Bau spezieller Werftanlagen nicht eingerechnet sind.

