Wie wirkt sich der Klimawandel auf Weihnachten aus?

Die Daten des White Christmas Index zeigen die Anzahl der Dezember-Schneetage des letzten Jahrzehnts und geben eine Prognose für 2050 ab.

Dass es bei der historischen Geburt des Jesus von Nazaret in Palästina dicke Flocken geschneit hat, ist eine lustige Idee - die man verwerfen darf. Trotzdem besingen wir das Phänomen der weißen Weihnacht alle Jahre wieder in z.B. Texten von „O Tannenbaum“ oder „Leise rieselt der Schnee“ und warten hoffnungsfroh die Wetteraussichten ab, die dann doch wieder nur Tauwetter für den Heiligen Abend vorhersehen. Das Wohnungsstartup Nestpick hat sich den Spaß erlaubt und die Dezember-Schneefälle der vergangenen zehn Jahre in 40 Städten verglichen. Darüber hinaus blicken sie auch 30 Jahre in die Zukunft.

Die Prognosen über mögliche Schneefälle im Dezember 2050 basieren auf einem Forschungsbericht von Jean-Francois Bastin, einem Ökologen an der Universität Genf. Seine Studie zeigt, dass zukünftig 77 Prozent der Städte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Klima erleben werden, das näher an dem einer anderen Stadt als an ihrem eigenen aktuellen Klima liegt.

Die weißen Ergebnisse

Helsinki hatte zum Beispiel den größten Rückgang an Dezember-Schneetagen​, von durchschnittlich 13 Tagen zwischen 2009 und 2013, auf sechs Tage zwischen 2014 und 2018. Die Prognosen zeigen, dass die Dezember-Schneetage in Helsinki bis 2050 auf zwei sinken könnten. Toronto wiederum hatte den größten Anstieg an Dezember-Schneetage​n, von durchschnittlich drei Tagen zwischen 2009 und 2013, auf sechs Tage zwischen 2014 und 2018. Die Prognosen zeigen, dass die Dezember-Schneetage in Toronto bis 2050 allerdings wieder auf drei zurückgehen könnten.

Montreal, St. Petersburg, Kiew und Oslo werden ​bis 2050 voraussichtlich sechs (oder mehr) Dezember-Schneetage weniger​ haben als zwischen 2009 und 2018. Eigentlich dürfte fast jede Stadt im White Christmas Index eine Verringerung der durchschnittlichen Dezember-Schneetage bis 2050​ verzeichnen, die Ausnahme sind Chicago, Peking und Belfast, die einen sehr geringen Anstieg erleben könnten. Und am Ende noch eine Aussicht in eigener Sache: In Wien könnte es im Dezember 2050 nur noch einmal schneien. >> Chance auf weiße Weihnachten hat sich halbiert

Schneekönige 2050 1. St. Petersburg 2. Ottawa 3. München 4. Calgary 5. Toronto 6. Prag 7. Warschau 8. Seoul 9. Chicago 10. Kiew

(sh)