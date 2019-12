Erstes Schweizer AKW wird abgeschaltet

Nach einem Volksentscheid über den Atomausstieg 2017 und wegen zu hoher Kosten für eine Nachrüstung beginnt die letzte Betriebswoche des Kernkraftwerks in Mühleberg, Kanton Aargau.

Nachdem sich die Schweizer 2017 in einer Volksabstimmung für den Ausstieg aus der Atomkrafterzeugung und eine stärkere Förderung erneuerbarer Energien ausgesprochen haben, stellt am Freitag nächster Woche erstmals ein Schweizer Atomkraftwerk seinen Betrieb ein. Das AKW Mühleberg im Westen der Hauptstadt Bern wird nach 47 Betriebsjahren vom Netz genommen. Es war zugleich das erste AKW der Schweiz.

Am 20. Dezember also wird die Leistung des Reaktors nach und nach reduziert werden, indem man Steuerstäbe aus Grafit zwischen die Uranbrennstäbe fährt, was die Kernspaltung hemmt. Punkt 12:30 Uhr soll der Reaktor dann abgeschalten werden, das Herunterfahren soll zwei Tage dauern. Anfang 2020 beginnt der Abbau der Anlage, was mehr als zehn Jahre dauern dürfte. 2034 könnte an dieser Stelle sozsuagen wieder eine grüne Wiese stehen - eine Fläche von elf Fußballfeldern, bereit für neue Nutzungen.

Der Bau des AKW unterhalb des Wohlensees begann 1967. Der kommerzielle Betrieb wurde am 6. November 1972 aufgenommen. Damals galt Atomkraft als saubere Energie. Atomgegner verschafften sich ab den 1970er-Jahren Gehör.

Lage des AKW Mühlberg in der Schweiz (rote Markierung). Google Maps/Screenshot

Nach dem erdbeben- und Tsunamibedingten AKW-Unglück im japanischen Fukushima 2011 ordnete die Schweizer Atomaufsicht an, dass die insgesamt sechs Schweizer Atomreaktoren an vier Standorten bei der Sicherheit nachbessern müssen (die übrigen Standorte sind Beznau im Kanton Aargau, Gösgen im Kanton Solothurn und Leibstadt ebenfalls im Aargau). 2013 zog der Mühleberg-Betreiber, die BKW Energie AG in Bern, die Konsequenzen und kündigte an, den Betrieb 2019 einzustellen, weil sich die geforderten Nachrüstungen nicht lohnen würden.

Der Bau neuer Atomkraftwerke ist in der Schweiz seit dem Vorjahr verboten, die noch bestehenden Anlagen sollen am Netz bleiben, solange sie von der Aufsichtsbehörde als sicher eingestuft werden.

(APA/SDA)