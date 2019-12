Türkei: Ex-Premier fordert Erdoğan offen heraus

Ahmet Davutoglu will den türkischen Präsidenten Erdogan herausfordern.

Ahmet Davutoğlu gründet eigene konserative Partei und will so von Präsident Erdogan enttäuschte Wähler um sich sammeln.

Istanbul. Nihal Olcok sollte eine Vorzeige-Frau für die türkische Regierungspartei AKP sein. Sie trägt das Kopftuch der frommen Musliminnen, ihr Mann war ein enger Berater von Präsident Recep Tayyip Erdogan; er starb beim Widerstand gegen den Putschversuch von 2016 und gilt deshalb als „Märtyrer“. Doch seine Witwe hat sich jetzt Ex-Premier Ahmet Davutoğlu angeschlossen, der am Freitag seine eigene Partei präsentieren will. Mitstreiter des Ex-Premiers stellten am Donnerstag den Antrag auf Zulassung.

Olcok ist eine von 25 Frauen unter den 130 Gründungsmitgliedern von Davutoğlus neuer islamisch-konservativer Partei. Davutoğlu will enttäuschte AKP-Anhänger um sich sammeln, die von Erdoğans autokratischem Kurs und der Korruption die Nase voll haben. Auch die schlechte Wirtschaftslage hat die Zustimmung zur AKP sinken lassen. Davutoğlu und der ehemalige Vizepremier Ali Babacan, der noch vor Jahresende eine liberal-konservative Partei gründen will, könnten von der Verbitterung profitieren. Nach einer neuen Umfrage fühlt sich jeder dritte Türke politisch heimatlos.

Vor Schlammschlacht

Erdoğan richtet seine Angriffe auf Davutoğlu selbst. Der Präsident warf seinem ehemaligen Außenminister und Ministerpräsidenten vor einigen Tagen vor, er sei korrupt und habe eine Staatsbank um viel Geld betrogen. Davutoğlu reagierte mit der Forderung, die Privatvermögen aller noch lebenden Präsidenten, Ex-Präsidenten und Regierungschefs überprüfen zu lassen. Damit zielte er auf Erdoğan: Kritiker haben den Staatschef und seine Familie schon lange im Verdacht, viel Geld in die eigene Tasche zu stecken. (güs)