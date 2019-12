Übersetzung eines Erzählbands des österreichischen Schriftsteller wurde von Schülern aller Lycées zum besten Buch für den Unterricht gewählt.

Er hat im vergangenen Jahr den Deutschen Buchpreis erhalten und in diesem Jahr die Carl-Zuckmayer-Medaille. Doch ein im Verhältnis dazu kleiner Preis dürfte den österreichischen Schriftsteller Robert Menasse noch mehr Freude bereiten: Die Schüler der Lycées in allen europäischen Ländern haben die französische Übersetzung seines Erzählbands „Ich kann jeder sagen - Erzählungen vom Ende der Nachkriegsordnung“ zum besten Buch des Jahres für den Unterricht gewählt.

Der Inhalt des 2009 erschienen Bands verbindet Zeitgeschichte mit individuellen Erlebnissen. Dreizehn Ich-Erzähler erinnern sich an Erlebnisse und Ereignisse, die prägend wurden für ihr Leben. Erinnerungen an den Tag als die Berliner Mauer fiel, als John F. Kennedy erschossen wurde, die RAF in Wien den Industriellen Palmers entführte oder als Griechenland Fußball-Europameister wurde. (wb)