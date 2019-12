Bahö um die DAÖ

Allein mit sich, Philippa und seinen letzten Getreuen rief H.-C. Strache in höchster Not seinen ehemaligen Ziehvater und Zaubermeister an, von dem er einst im Unfrieden geschieden war.

Im Zwiegespräch beschwor er seinen Geist.



H.-C. Strache: Lieber, teurer Jörg! Zu Hilf! Verzeih meinen Verrat. Zutiefst bereue ich, dass ich damals von der Stange gegangen bin. Ich war halt ein dummer Bub, blauäugig und grün hinter den Ohren. Wohin soll ich mich wenden, wenn nicht an dich, du Guru und Prophet der reinen freiheitlichen Lehre, Großmeister des Zickzacks?



Jörg Haider: Jö schau, der H.-C. Du schaust ein bisserl dumm aus der Wäsch'. Na, das freut mich aber, dass du dich wieder einmal bei mir meldest. Am Ende kommen sie ja alle zu mir um Rat und Tat.



Strache: Weißt du, ich will eine neue Bewegung gründen. Könntest du nicht Pate stehen? Du warst ja immer mein großes Vorbild. Bin schon weg, bin schon wieder da – das ist einfach nicht zu toppen.



Haider: Wie willst du sie nennen? BZÖ – ist vergeben. Liste Ibiza?



Strache: Haha. Ich hab gedacht an AfÖ, Alternative für Österreich. Aber das klingt dann doch zu sehr nach Anschluss.



Haider: Warum nicht DAÖ? Die Allianz für Österreich. Das andere Österreich. In Rot-Weiß-Rot. Damit schnupfst du in Wien die FPÖ, die SPÖ und die Türkisen. Das gibt ein Bahö. Dulliöh! (vier)

