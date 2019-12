Oh du fröhliches Weihnachtsdesign

Christkindlmarkt-Hütten müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen, das Design bleibt oft auf der Strecke. Doch die kreative Gestaltung wird zunehmend ein Thema.

Der Duft von Punsch und Glühwein liegt in der Luft, aus den Lautsprechern dudeln Weihnachtslieder und auf den Verkaufstresen werden Kekse, Kitsch, Kunst und vieles mehr feilgeboten – Christkindlmärkte haben derzeit Hochsaison. Die Vielfalt des Angebots schlägt sich allerdings nur bedingt in der Architektur der Hütten nieder. Die meisten Märkte werden nach wie vor von den klassischen braunen Holzhütten dominiert, Unterschiede gibt es meist nur in der Gestaltung der Dächer. „Vor allem die von Touristen stark frequentierten Märkte haben relativ wenig Spielraum“, sagt Petra Neugebauer von der Designerhütte GmbH. Die Gäste aus dem In- und Ausland würden den klassischen Auftritt verlangen, „daran kommt man als Veranstalter nur schwer vorbei“.

Eiskristall trifft Alpinstyle

Leichter hätten es Christkindlmärkte abseits der Touristenströme oder jene, die sich primär an ein designorientiertes Publikum richten würden. Das MuseumsQuartier in Wien etwa setzt seit 2017 auf die so genannten „MQbis“. Die aus verzinkten Stahlprofilen und Kunststoffplatten bestehenden Mini-Bauwerke, in denen bis zu 28 Personen Platz finden, können dank ihrer an Kristalle erinnernden Form und der schrägen Wände jedes Jahr anders aufgebaut werden. „Damit wird immer eine andere Optik erzielt“, sagt Brigitte Wehinger vom Ausstellungs- und Museumsplanungsspezialisten Verdandi, die die „MQbis“ geplant hat. Das Design der „MQbis“ sei eine Gratwanderung zwischen Ästhetik und den technischen und gesetzlichen Anforderungen gewesen, erinnert sie sich. Statik, Wind- und Schneelasten sowie die strengen Brandschutzauflagen seien nur einige der Parameter gewesen, die Material, Größe und Form beeinflusst hätten.

Kunsthandwerk am Grazer Mehlplatz Graz Tourismus/Harry Schiffer



„Es gibt aber noch mehr, was man beim Design bedenken muss“, weiß Hüttenverleiherin Neugebauer. Wichtig sei beispielsweise auch der möglichst rasche und einfache Auf- und Abbau der Objekte. „Kleine Hütten stehen in 20 Minuten“, so Neugebauer, die 400 eigene Exemplare sowie auch Fremdhütten verleiht. Mindestens genau so wichtig sei die Bedienerfreundlichkeit. Die Verkaufsklappen an der Front sollten im Idealfall von einer Person leicht zu öffnen und schließen sein. Aber nicht nur das: „Die Standbetreiber können nur verkaufen, wenn sie ausreichend Verkaufs- und Präsentationsfläche haben“, sagt die Hüttenverleiherin.



Zerlegbar, hygienisch, stabil



Fast noch mehr als bei Verkaufsständen sei das Platzthema für Gastrostände von Bedeutung. Häferl, Teller und Co müssen gelagert werden, das sei nicht nur eine Platz-, sondern auch Gewichtsfrage. Darüber hinaus müsse es entsprechende Ausgabeflächen geben, um den Ansturm der Gäste bewältigen zu können. Auch Hygienevorschriften müssen beachtet werden. „Und dann muss auch noch eine Registrierkassa und möglicherweise ein Safe untergebracht werden“, weiß Neugebauer. Nicht zuletzt gilt es, den Transport und die Lagerung bei der Planung mit in Betracht zu ziehen. „Müssen die Hütten im Ganzen transportiert und gelagert werden, ist das teurer“, erzählt sie. Ihre 400 Hütten seien zerlegbar und würden außerhalb der Saison auf rund 1500 Quadratmetern gelagert.

Trend: Vielfalt und Individualität

Trotz all dieser Vorgaben ortet Neugebauer einen Trend zu mehr Individualität und Kreativität. Auf Holz, aber in weiß und mit goldenen Aufschriften, baut beispielsweise der Christkindlmarkt am Michaelerplatz in Wien. „Die Hütten sind an die k.u.k Atmosphäre angepasst“, sagt Neugebauer. In Graz bestimmt das Motto des jeweiligen Adventmärkte das Aussehen der Stände. So präsentieren beispielsweise am Tummelplatz die Aussteller „Buntes aus aller Welt“ in Zelten. Design-Adventhütten, die abends an leuchtende Kristalle erinnern, findet man hingegen am Kunsthandwerksmarkt am Mehlplatz. „Wir wollen überall eine bestimmte Atmosphäre schaffen“, sagt der Grazer Citymanager Heimo Maieritsch. Ein wesentlicher Bestandteil dafür seien eben die passenden Unterbringungsmöglichkeiten für Aussteller und Gastronomie.

Der Trend zu mehr Vielfalt werde sich in den nächsten Jahren verstärken – auch innerhalb der einzelnen Märkte. „Ich denke, dass man bald davon abkommen wird, überall die gleichen Hütten aufzustellen“, sagt Neugebauer.