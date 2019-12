Himbeeren im Dezember und Reichtum durch Pfand

(c) Michaela Bruckberger

Es war dunkel und neblig, erzählt der Kollege, und das könnte derzeit zu jeder Uhrzeit sein, außer an jenen seltenen Tagen, an denen die Sonne so grell leuchtet, dass man sich ertappt fühlt, aber nicht genau weiß, wobei.

Er war also zwischen den burgenländischen Dörfern unterwegs, im Dunkeln, um für jemanden etwas abzuholen, was über einen Online-Marktplatz gekauft worden war. Beide, sagt er, seien nach der geglückten Übergabe merkbar erleichtert gewesen: die Verkäuferin, dass kein Axtmörder aufgetaucht war, und er, nicht von einem Betrüger in die Falle gelockt worden zu sein.

Man muss ja auch wirklich ständig auf der Hut sein: etwa dass die Himbeeren, die eben noch prall und rosig im Geschäft geschimmert haben, nicht daheim schon schimmlig sind. (Natürlich kauft man keine Himbeeren im Dezember, aber jeder Mensch hat Schwächen.) Oder, dass man nicht beklaut wird, während jemand auf dem Christkindlmarkt vor dem Rathaus fragt, wo denn dieses Rathaus sei? Und wenn man angehupt wird auf der Straße, dann wird zurückgeschimpft, bis später entdeckt wird, dass der Tankdeckel offen stand, es also jemand nett gemeint hat. Das ist eben kaum noch jemand gewohnt, es sei denn die frisch aus freundlichen Bundesländern Zugezogenen.

Auf manchen Weihnachtsmärkten werden nun zusätzlich zu den hohen Pfandgebühren Jetons ausgegeben, die gemeinsam mit den Häferln retourniert werden müssen, um den Einsatz zurückzubekommen. Damit soll offenbar vermieden werden, dass aus leeren Tassen von Menschen, die nichts gekauft haben, Kapital geschlagen wird. Für wen ist das eigentlich ein Problem? Die Tassen kommen zurück, darum geht es doch offiziell. Wer sie stehen lassen hat, war vielleicht schon recht lustig und hat auf das Pfand gepfiffen. Dass sich jemand damit ein Körberlgeld macht, fällt für die Betreiber des Markts unter unverdient. Ein seltsames Gerechtigkeitsgefühl, gerade vor Weihnachten.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com



[Q1FHP]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2019)