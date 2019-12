Wenn die Polizei rechtswidrig handelt

Im Zuge einer Klimademo blockierten Aktivisten am 31. Mai in Wien den Ring. Die Polizei schritt ein. Und das war in bestimmten Fällen rechtswidrig – sagt das Verwaltungsgericht.

Wien. Die Bilder haben sich eingeprägt: Polizisten drücken einen Aktivisten zu Boden, fixieren ihn in Bauchlage. Sein Kopf kommt unter einem Polizeibus zu liegen. Der Bus fährt an. Die Beamten ziehen den Mann gerade noch rechtzeitig weg. Diese aus dem Ruder geratene Amtshandlung war rechtswidrig – so entschied am Donnerstag das Verwaltungsgericht Wien.