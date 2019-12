Tjeknavorian zeigt Hexenkunst und Wiener Charme

Der Geiger zog im Musikverein alle Register. Mit starkem Klavierpartner.

Seine Frühphase als Senkrechtstarter hat der 24-jährige Geiger Emmanuel Tjeknavorian hinter sich, nun kann er in einem so anspruchsvollen wie originellen Programm zeigen, was er zu bieten hat. Für Schubert (A-Dur-Sonate, D 574) etwa doppelbödigen Wiener Charme. Für Messiaens spirituelle Botschaft hat er die innere Haltung und Glaubwürdigkeit: Er spielte den letzten Satz aus dem „Quatuor pour la fin du temps“. Für Gabriel Faurés Violinsonate Nummer 1 in A-Dur hat er noblen Ton und elegante Phrasierungen, sodass die blaue Blume der (Spät-)Romantik noch ungestört von Kunstdünger oder gar Glyphosat sprießen kann.