Erika Freeman: „Das ist meine Rache an Hitler“

Woman of the Year

Woman of the Year

Die in den USA lebende Frauenrechtlerin Erika Freeman in ihrer Wiener Wohnung.

Erika Freeman floh als Kind vor den Nazis in die USA und wurde dort zum großen TV-Star. Mit 92 ist ihr Einsatz für Frauenrechte noch lange nicht vorbei.

Als kleines Kind, erzählt Erika Freeman, sei sie eines Tages enttäuscht zu ihrer Mutter gegangen und habe ihr gesagt, sie glaube nicht mehr an Gott. Denn sie habe sich etwas gewünscht, das nicht in Erfüllung gegangen sei. Und das, obwohl sie eine ganze Stunde darauf wartete.



Ihre Mutter habe ihr daraufhin erklärt, dass eine Stunde für sie ein Jahr für Gott bedeute. Sie müsse also noch etwas warten, bis sich ihr Wunsch erfülle. „Und genau so kam es dann auch“, sagt die 92-Jährige. „Seither weiß ich: Mit dem Herrgott muss man geduldig sein. Wenn man Geduld aufbringt, bekommt man alles von ihm.“