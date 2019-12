„Europa“: Wenn das Schiff Ereignis ist

Sterne-Küche auf Deck vier, Kaviar auf Deck sieben, eine Olympiasiegerin auf Deck neun. Die „Europa“: exquisit, kulinarisch aufgefrischt – und ohne Krawattenzwang.

Noblesse oblige. Man weiß ja, wer man ist – und alle anderen wissen es auch. Und so hängen sie gleichsam nur nebenbei auf Deck vier, die Plaketten, so vieler Ehren voll, jene für das „Schiff des Jahres“ und jene für den „Green Star Diamond“ und überhaupt jene dafür, Mitglied des erlauchten „Five-Star-plus“-Adels der Kreuzfahrtschiffe zu sein, der bestmöglichen Kategorie in Sachen Gastlichkeit. Diskret beiläufig findet sich so viel Huldigung neben die verglasten Panoramalifte montiert, die Passagiere zu ihren Suiten, zum Pool auf Deck acht oder, des Abends bevorzugt, auf einen lieblichen „Europa Smile“-Cocktail (oder auch zwei) zur „Sansibar“ ganz oben, auf Deck neun, hieven.