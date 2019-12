Grundsatzeinigung zwischen USA und China soll stehen

Donald Trump trifft mit Topberatern in Handelsfragen zusammen.

Einem Insider zufolge wird in Kürze eine Mitteilung des US-Präsidialamts erwartet. US-Präsident Trump hatte zuvor mit einem Tweet die Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt geschürt.

Bei den Handelsgesprächen mit China haben die USA Insidern zufolge eine Grundsatzeinigung auf einen ersten Vertrag erzielt. In Kürze werde eine entsprechende Mitteilung des Präsidialamts erwartet, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen am Donnerstag. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine grundlegende Übereinkunft berichtet.

Bereits zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Einigung geschürt. Er twitterte am Donnerstag, man sei einem Deal sehr nahe. "Sie wollen es - und wir auch." Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die US-Unterhändler hätten angeboten, existierende Zölle auf chinesische Exporte in die USA um 50 Prozent zu senken.

Dies betrifft Waren im Wert von 360 Mrd. Dollar (325 Mrd. Euro). Der US-Präsident dürfte noch am Donnerstag seine Top-Berater in Handelsfragen treffen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Vor allem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner soll demnach an Einfluss gewonnen haben und auf eine Kürzung der Zölle drängen.

Sonderzölle sollen am 15. Dezember nicht in Kraft treten

Die US-Unterhändler hätten zudem angeboten, neue Sonderzölle, die am Sonntag in Kraft treten sollen, vom Tisch zu nehmen. Hier geht es um Güter im Wert von fast 160 Mrd. Dollar, beispielsweise Video-Spielekonsolen, Computerbildschirme oder Spielzeug. Das US-Präsidialamt lehnte eine Stellungnahme dazu ab.

China hat in dem Konflikt, der die Weltwirtschaft bereits bremst und vor allem Exportnationen wie Deutschland trifft, immer wieder betont, auf neue Zölle mit Gegenmaßnahmen zu antworten. Zuletzt sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking, beide Seiten seien in enger Abstimmung.

Trumps optimistische Töne trieben ein weiteres Mal die US-Börsen an. Der Handelsstreit hat in den vergangenen Monaten oft das Geschehen an der Wall Street dominiert.

(APA/Reuters)