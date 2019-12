Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die wichtigsten Themen des Tages:

Klares Votum für den Brexit. Nach einem Triumph für die konservativen Tories unter Premierminister Johnson zeichnet sich ein zügiger Weg bis zum EU-Austritt Großbritanniens im Jänner ab. Eine herbe Niederlage erlitt Labour: Die „Red Wall“ fiel, Chef Jeremy Corbyn kündigte seinen Rücktritt an. Und auch für die Liberaldemokraten und die nordirischen Unionisten gabe es ein Debakel. Mehr dazu.

„Jetzt kann Boris Johnson David Camerons Dreck endlich wegputzen“, schreibt Wolfgang Böhm daher in der Morgenglosse. Der britische Premier könne sein Land nach drei Jahren endlich aus der EU führen. Doch damit sei es bei Weitem nicht getan. Mehr dazu.

„Keine gute Stimmung“. Das konstatiert der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig nach den Skandalen in der SPÖ in den vergangenen Wochen. Und im Gespräch mit der „Presse“ sieht er die SPÖ in der Regierung besser aufgehoben als in der Opposition. Mehr dazu. [premium]

Eine „Einigung“ am EU-Gipfel. Zwar haben sich die EU-Staaten in der Nacht auf Freitag auf einen Kompromiss beim Klimaschutzziel für 2050 geeinigt. Doch Polen ist von dem Deal ausgenommen. Warschau darf sich bis Juni 2020 überlegen, ob und wie sie dieses Ziel zu erreichen gedenkt. Mehr dazu.

Tag der Entscheidung für Strache. Nach der Gründung der „Allianz für Österreich“ (DAÖ) durch drei Anhänger von Heinz-Christian Strache am Donnerstag, wird die FPÖ Wien heute über den Ausschluss des Ex-FPÖ-Chefs entscheiden. Am Vormittag tagt dazu noch einmal das Parteigericht, wo Strache als Beschuldigter geladen ist. Nach dem Urteil muss der Wiener Landesparteivorstand über den Ausschluss entscheiden. Dass Strache in der DAÖ eine neue politische Heimat sucht, gilt als wahrscheinlich. Mehr dazu. [premium]

Keine Koalition unter dem Christbaum. Ein Koalitionspakt von ÖVP und Grünen als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk dürfte sich aber definitiv nicht ausgehen. Das Winterpalais, wo bisher verhandelt wurde, ist ab 27. Dezember für weitere Runden reserviert. Mehr dazu.

Einigung im Handelsstreit? Unterhändler der USA und China befinden sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge in den letzten Zügen für ein partielles Handelsabkommen, das neue Strafzölle auf chinesische Konsumgüter vorerst verhindern würde und eine Verringerung bereits bestehender Strafzölle vorsieht. Mehr dazu.