Boris Johnsons Auftrag, den Brexit endlich zu erledigen

Die britischen Konservativen holen in der Unterhauswahl die absolute Mehrheit zurück. Ein rascher Brexit soll nun folgen. Dafür wurden sie selbst von Anhängern der Labour-Partei gewählt, der ein Debakel droht. Die „Red Wall“ zwischen Wales und Nordengland bricht.

Blyth Valley im Nordosten Englands war einer der ersten Wahlbezirke, der ein Ergebnis verkündete. Nicht ganz der erste, wie es geplant war, denn es musste nachgezählt werden. Wo einst Labour mit Respektabstand einen Abgeordneten stellen konnte, siegte nun zum ersten Mal der Kandidat der Konservativen. Die britischen Unterhauswahlen wurden zum großen Erfolg für Premierminister Boris Johnson. Geht es nach den Exit Polls, die unmittelbar nach Schließen der Wahllokale um 23 Uhr (österreichischer Zeit) veröffentlicht wurden, können Johnsons Konservative im neuen Parlament mit 368 Sitze rechnen. Das wäre die größte Mehrheit der Konservativen seit Margaret Thatchers Wahlsieg 1987. Und Ergebnisse wie jenes in Blyth Valley bestätigen die Nachwahlbefragungen.

Die oppositionelle Labour Party von Jeremy Corbyn erhielt demnach 191 Mandate - ein Debakel für den Parteichef, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, Johnson zu stürzen. Erste Rücktrittsforderungen wurden bereits laut. Die sogenannte „Red Wall“ - Wahlbezirke von Wales bis Nordost-England, die normalerweise fest in Labour-Hand sind - könnte den Befragungen zufolge zu großen Teilen an Tory-Abgeordnete gehen. Es sind Arbeiter-Regionen, in denen aber auch mehrheitlich ein EU-Austritt befürwortet wird. Ein Dilemma, für das Corbyn keine richtige Strategie parat hatte.

Die Liberaldemokraten unter Jo Swinson, die einzige landesweit kandidierende Partei mit dezidiert pro-europäischer Ausrichtung, landeten bei prognostizierten 13 Abgeordneten. Die schottische Nationalpartei SNP käme den Exit Polls zufolge auf 55 Mandate (von 59 in Schottland), was einen deutlichen Zuwachs bedeuten würde - und den Plänen eines neuen schottischen Unabhängigkeitsreferendum neuen Aufwind gibt.

„Ich hoffe, ihr feiert heute Nacht"

Johnson meldete sich per Twitter vorerst zurückhaltend zu Wort: "Danke an jeden in unserem großartigen Land, der gewählt, freiwillig gearbeitet und kandidiert hat. Wir leben in der großartigsten Demokratie der Welt", schrieb Johnson unter ein Bild, das ihn im Kreis von Unterstützern mit einem Plakat und der Aufschrift "We love Boris" (Wir lieben Boris) zeigt.

In einem E-Mail an Parteimitglieder zeigte Johnson freilich weniger Zurückhaltung. "Ich hoffe, ihr feiert heute Nacht", schrieb der Premier. "Ihr wart die treibende Kraft dieser Kampagne. Wir hätten es nicht ohne euch geschafft."

Es wäre "ein phänomenaler Sieg für die Konservativen", kommentierte der frühere Parlamentspräsident John Bercow die Exit-Poll-Ergebnisse im Fernsehsender Sky News. Führende Tory-Politiker waren jedoch in ersten Reaktionen vorsichtig. Es handle sich nur um eine Prognose, nicht um das tatsächliche Ergebnis, sagte etwa Innenministerin Priti Patel. Wenig überraschend kommentierte auch die Labour Party die Prognose zurückhaltend. "Wir stehen erst am Anfang einer sehr langen Nacht, und es ist zu früh, das Ergebnis zu verkünden", sagte ein Labour-Sprecher.

SNP-Chefin Nicola Sturgeon sprach auf Twitter von einem erfreulichen Abend für ihre Partei - insgesamt würden die Exit Polls aber eine düstere ("grim") Zukunft für Großbritannien indizieren.

620 Sitze würden genügen

Das britische Unterhaus hat 650 Sitze. Für eine absolute Mehrheit sind aber dennoch weniger als die Hälfte plus eins davon (326 Mandate) erforderlich, da traditionell die Parlamentspräsidenten nicht an Abstimmungen teilnehmen und die irische Partei Sinn Féin ihre Sitze im Londoner Parlament aus Protest nicht annimmt. Nach der letzten Wahl 2017 lag die Grenze bei 320 Mandaten. Die Ergebnisse der Nachwahlbefragung deuteten nun darauf hin, dass Johnson mit einer satten Mehrheit seine Politik durchziehen können wird.

Großbritannien hat ein relatives Mehrheitswahlrecht. Ins Parlament zieht nur der Kandidat mit den meisten Stimmen in seinem Wahlkreis ein. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen. Das führt dazu, dass die beiden großen Parteien - also Konservative und Labour - bevorzugt werden und bringt in der Regel klare Mehrheitsverhältnisse.

Das „Hung Parliament"

Bei der letzten Wahl im Juni 2017 hatten die Konservativen aber 42,3 Prozent der Stimmen und nur 317 Mandate gewonnen - eine Enttäuschung für die damalige Premierministerin Theresa May, die ähnliche wie Johnson zwei Jahre später einen Machtausbau angestrebt hatte. Die Labour Party wurde mit 40,0 Prozent und 262 Sitzen stärkste Oppositionskraft. Als dritte landesweite Partei kamen die Liberaldemokraten damals auf 7,4 Prozent der Stimmen und 12 Abgeordnete. In Schottland gewann die Scottish National Party 35 Sitze, in Nordirland wurde die Democratic Unionist Party mit zehn Sitzen zur stärksten Gruppe und unterstützte danach die konservative Minderheitsregierung von Theresa May.

Johnson hatte Warnungen vor einer Verlängerung des politischen Patts gleich nach dem Kampf gegen Labour in den Vordergrund seines Wahlkampfs gestellt. Nur eine klare Mehrheit für seine Konservativen würden eine Umsetzung des Brexit zum Stichtag 31. Jänner 2020 sicherstellen, sagte er mit der Parole: „Get Brexit done“. Unentschiedene Machtverhältnisse würden nur weiteres „Zögern und Zaudern“ bringen.

Schicksalswahl hat mobilisiert

Das Pochen auf eine klare Entscheidung hatte auch einen anderen Grund: Im Gegensatz zu seinen Kontrahenten hatte Johnson keinen Partner für eine (offene oder stille) Zusammenarbeit. Labour versprach zwar, „keine Verhandlungen, keine Deals und keine Koalitionen“. Die Partei konnte aber in zahlreichen Wahlkreisen auf die Stimmen von Liberaldemokraten und SNP hoffen.

Nach einem einseitigen Wahlkampf, der von der Brexit-Botschaft Johnsons dominiert war, schrumpfte in den letzten Tagen der Vorsprung der Konservativen. Am Wahltag wurde schon in den ersten Stunden starker Andrang zu den Wahllokalen gemeldet. Vor zwei Jahren war die Wahlbeteiligung bei 68,8 Prozent gelegen. Obwohl die Briten gestern bereits zum dritten Mal in vier Jahren zur Wahl gerufen waren, schien die Botschaft der Parteien, die beide von einer „Schicksalswahl“ sprachen, anzukommen.

Herausforderungen für den Premier

Tatsächlich steht der neu gewählte Premierminister vor zahlreichen Herausforderungen, von denen der Brexit keineswegs die einzige ist. Selbst wenn der EU-Austritt fristgemäß erfolgt, beginnt danach eine Übergangsperiode bis Ende 2020. Gelingt es in dieser Zeit nicht, ein umfassendes Handelsabkommen mit den EU-27 auszuhandeln, droht – wieder einmal – der „hard Brexit“. Oder eine Fortsetzung der Agonie der vergangenen Jahre, inklusive Verlängerung der Übergangszeit.

War die britische Wirtschaft bisher bemerkenswert widerstandfähig gewesen, so geht ihr nun nach dreieinhalb Jahren Brexit-Unsicherheit offenbar die Luft aus. Den letzten Quartalsdaten zufolge fiel das Wachstum in zwei der drei vergangenen Monate. Die marode Infrastruktur, die ausgehungerte Verwaltung, das geldverschlingende Gesundheitswesen – sie brauchen Milliarden, die das Land nicht hat: Die Staatsverschuldung liegt mit 1,8 Billionen Pfund bei 84,2 Prozent des BIP.

Die Aussicht auf eine absolute Mehrheit der Konservativen gab dem Pfund jedenfalls Auftrieb. Die britische Währung verteuerte sich am Donnerstag um gut zwei Prozent auf 1,13480 Dollar. Damit ist die Devise auf dem Weg zu höchsten Tageszuwachs seit Jänner 2017. Auch zum Euro legte das Pfund etwa zwei Prozent auf 82.845 Pence zu. Das ist der höchste Wert seit Juli 2016.

[Q1PL2]