Donald Trump sieht "großen Sieg für Boris"

Der US-Präsident freut sich über den Sieg Boris Johnsons. Auch Österreichs Bundeskanzlerin gratulierte bereits und sieht den Weg für einen geordneten Austritt geebnet.

US-Präsident Donald Trump hat sich am späten Donnerstagabend (Ortszeit) zur Parlamentswahl in Großbritannien geäußert. "Sieht nach einem großen Sieg für Boris im Vereinigten Königreich aus!", twitterte Trump.

Der US-Präsident hatte keinen Hehl aus seiner Unterstützung für Johnson gemacht und zu Beginn des Wahlkampf mit einer Warnung vor dessen Kontrahenten Jeremy Corbyn für Aufsehen gesorgt. Daraufhin hielt er sich auf Wunsch Johnsons aus dem britischen Wahlkampf heraus.

Im Unterhauswahlkampf hatten auch angebliche Pläne, den nationalen Gesundheitsdienst NHS zum Gegenstand des künftigen Handelsabkommens zwischen den USA und Großbritannien zu machen, für Kontroversen gesorgt. Labour-Chef Corbyn versuchte den Vorwurf, der von beiden Regierungen zurückgewiesen wurde, mit vertraulichen Dokumenten zu untermauern.

In der Brexit-Frage waren Trump und Johnson nicht immer einer Meinung. Nachdem der US-Präsident schon das von Johnsons Vorgängerin Theresa May ausverhandelte Austrittsabkommen kritisiert hatte, gab er sich auch mit dem nachgebesserten Deal Johnsons wenig zufrieden.

Beziehungen sollen „so eng wie möglich sein"

Auch auf europäischer Ebene gab es noch in der Wahlnacht die ersten Reaktionen. Es sei, so wie es aussehe, ein Sieg des konservativen Premiers Boris Johnson, zu dem ihm zu gratulieren sei, sagte Österreichs Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. "Ich gehe davon aus, dass damit der Weg geebnet ist zu einem geordneten Austritt", sagte Bierlein in der Nacht auf Freitag in Brüssel. Dort findet derzeit der EU-Gipfel statt.

In vorbereiteten Schlussfolgerungen will der EU-Gipfel am Freitag seinen Willen für einen "geordneten Austritt" Großbritanniens bekräftigen. Die EU will demnach die künftigen Beziehungen zu London "so eng wie möglich" gestalten.

Die Staats- und Regierungschefs wollen die EU-Kommission auffordern, "umgehend" nach dem geplanten Austritt Großbritanniens am 31. Januar einen Vorschlag für ein "umfassendes Mandat" für die Verhandlungen vorzulegen. Nach dem Brexit beginnt laut Austrittsvertrag eine Übergangsphase bis Ende 2020. In dieser Zeit wäre Großbritannien kein EU-Mitglied mehr, bliebe aber noch im Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Periode wollen beide Seiten nutzen, um ein Freihandelsabkommen auszuhandeln.

Laut den noch nicht verabschiedeten Gipfel-Schlussfolgerungen wollen die Staats- und Regierungschefs "gegebenenfalls weitere Leitlinien" für die Verhandlungen verabschieden. Diese müssten "vollständig im Einklang mit dem Wohl der EU stehen und darauf abzielen, ein Ergebnis zu erzielen, das für alle Mitgliedstaaten und im Interesse unserer Bürger fair und gerecht ist".

„Noch schlimmer als befürchtet"

Die Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, bezeichnete das Ergebnis unterdessen als "noch schlimmer als befürchtet". Jetzt drohe "doch noch ein Crash-out-Brexit", schrieb die SPD-Europaabgeordnete auf Twitter. Denn mit den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen nach Austritt Ende Jänner komme "der schwierige Teil" erst noch. Dass Johnson dies bis Ende 2020 erledigen wolle, sei "ziemlich illusorisch".

Die französische Europastaatsministerin Amélie de Montchalin sieht das Ergebnis deutlich positiver. Es stehe ihr zwar nicht zu, "erleichtert oder beunruhigt zu sein", sagte sie. Aber eine stabile Mehrheit sei das, "was im Vereinigten Königreich seit einigen Jahren gefehlt hat".

(APA)