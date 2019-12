Tobias Pötzelsberger zum „Journalist des Jahres“ gewählt

Der ORF-Newcomer moderierte heuer die ORF-„Sommergespräche“. Ein Sonderpreis geht an Peter Filzmaier, einer an Peter Michael Lingens.

Das Branchenmagazin "Der Österreichische Journalist" hat die "Journalisten des Jahres“ 2019 bekannt gegeben. Ganz vorne im Ranking der Onlineabstimmung, die unter den Lesern vorgenommen wurde, landete Tobias Pötzelsberger. Keine Überraschung: Der 36-jährige ORF-Journalist startete erst vor rund zwei Jahren als Moderator der kleinen Tages-ZiBs. Weil er gerade Dienst hatte, als das Ibiza-Video publik wurde, moderierte er aus dem Stegreif mehrstündige Sondersendungen. Und überzeugte, sodass er die „Sommergespräche“ führen durfte, für die er wegen seiner unaufgeregten und seriösen Gesprächsführung gelobt wurde.



Mit einem Sonderpreis der "Journalist"-Redaktion für sein Lebenswerk wird Peter Michael Lingens ausgezeichnet. „Er prägte den Qualitätsjournalismus in Österreich durch Jahrzehnte – nicht nur beim ,Profil‘“, lautet die Begründung der „Journalist“-Jury.



Leila Al-Serori, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer erhalten gemeinsam mit den Teams der „Süddeutschen Zeitung“ (Oliver Das Gupta, Peter Münch) und des „Spiegels“ (Maik Baumgärtner, Vera Deleja-Hotko, Martin Knobbe, Walter Mayr, Alexandra Rojkov, Wolf Wiedmann-Schmidt) einen Sonderpreis für Investigation. Ein Sonderpreis für Analyse geht an Politikwissenschafter Peter Filzmaier.



Die Bestgereihten in den einzelnen Ressorts:



Chefredaktion: Johannes Bruckenberger, APA

Innenpolitik: Andreas Koller, „Salzburger Nachrichten“

Kolumne: Guido Tartarotti, „Kurier“

Investigation: Ulla Kramar-Schmid, ORF

Kultur: Stefan Grissemann, „Profil“

Aussenpolitik/EU: Cornelia Primosch, ORF

Wirtschaft: Michael Nikbakhsh, „Profil“

Foto: Matthias Cremer, „Standard“

Medien: Harald Fidler, „Standard“

Wissenschaft: Markus Wadsak, ORF

Sport: Alina Zellhofer, ORF

Unterhaltung: Peter Klien, ORF

Chronik: Lisa Gadenstätter, ORF

Aufgefallen: Anna Goldenberg, „Presse“, „Falter“



Der ORF hat die meisten Mitarbeiter in den Top Ten der jeweiligen Ressorts und ist damit „Redaktion des Jahres“.



Die Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten des Jahres sind:

Vorarlberg: Mike Prock, „Vorarlberger Nachrichten“

Tirol: Anita Heubacher, „Tiroler Tageszeitung“

Salzburg: Claus Pándi, „Kronen Zeitung“

OÖ: Barbara Eidenberger, „Oberösterreichische Nachrichten“

NÖ: Andrea Stoiser, „NÖN“

Steiermark: Claudia Gigler, Ernst Sittinger, „Kleine Zeitung“

Kärnten: Wolfgang Fercher, „Kleine Zeitung“

Burgenland: Elisabeth Pauer, ORF

Wien: Martin Stuhlpfarrer, „Presse“