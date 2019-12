VfGH: Kassenfusion ist nicht verfassungswidrig

Ein weiteres türkis-blaues Großprojekt steht auf dem Prüfstand: die Kassenreform. Insgesamt liegen 14 Beschwerden gegen sie vor. Der VfGH bestätigte die Reform - allerdings: die Zusammenlegung der Prüforgane ist verfassungswidrig.

Beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) geht es Schlag auf Schlag. Nachdem die Höchstrichter am Mittwoch weite Teile des türkis-blauen Sicherheits- bzw. Überwachungspakets aufgehoben haben, stand ein weiteres Prestigeprojekt der früheren ÖVP-FPÖ-Regierung am Prüfstand: Am Freitagvormittag verkündeten die Verfassungsrichter ihre Entscheidung zur Fusion der Gebietskrankenkassen.

Und die lautet: Die Kassenfusion ist nicht verfassungswidrig. Sowohl die Strukturreform mit einer starken Reduktion der Träger als auch die paritätische Besetzung der Gremien zwischen Dienstgebern und Dienstnehmern wurden vom VfGH in einer am Freitag verkündeten Entscheidung für verfassungskonform befunden.

Verfassungswidrig ist hingegen die geplant gewesene Übertragung der Sozialversicherungsprüfung von den Kassen an die Finanz. Auch die Bestimmungen über den neuen Eignungstest für die Kassenfunktionäre wurden aufgehoben.

Insgesamt lagen VfGH 14 Beschwerden gegen die Reform vor. Eingebracht haben die Anträge Vertreter der Krankenkassen, der Arbeiterkammern, der Dienstnehmer sowie die SPÖ über ihre Bundesratsfraktion.

Übervorteilung der Arbeitgeber?

Die Verfassungsbeschwerden richteten sich nicht nur gegen die Fusion der Gebiets- und Betriebskrankenkassen zu einer „Österreichischen Gesundheitskasse“ (ÖGK) ab 1. Jänner 2020. Insbesondere bekämpften die Arbeitnehmervertreter ihre Entmachtung in der neuen Mega-Krankenkasse. Erst am Dienstag hatte die Arbeiterkammer das neue System als "zutiefst undemokratisch" kritisiert, weil die Vertreter der 160.000 Arbeitgeber künftig gleich viele Stimmen haben werden wie die Vertreter von 7,2 Millionen Versicherten.

Die Beschwerdeführer sehen darin, aber auch in vielen anderen Punkten einen Verstoß gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Selbstverwaltung. Auch dass die Bezahlung der lohnabhängigen Abgaben und der Sozialversicherungsbeiträge künftig ausschließlich von der Finanzverwaltung und nicht mehr von den Kassen selbst geprüft werden soll, war Teil der Beschwerden.

Landes- und Betriebskrankenkassen wollten Prüfung

Gegen die Organisationsreform der Sozialversicherung von ÖVP und FPÖ lagen den Höchstrichtern 14 Gesetzesprüfungsanträge vor, die sie ab dem 23. September prüften. Die Anträge richten sich unter anderem gegen die Vereinigung der Gebietskrankenkassen und der Betriebskrankenkassen zur ÖGK. Auch die Neugestaltung der Verwaltungskörper der Sozialversicherungsträger - und die Einführung eines Eignungstests für deren Mitglieder -, die Neuregelung der staatlichen Aufsicht über die Sozialversicherungsträger sowie die Zusammenführung der Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge beim Bundesministerium für Finanzen wurden darin kritisiert. Die Antragsteller sehen insbesondere einen Verstoß gegen die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Selbstverwaltung.

Antragsteller waren die SPÖ-Bundesratsfraktion, die Gebietskrankenkassen von Kärnten, Oberösterreich, Tirol und der Steiermark, die Betriebskrankenkassen Voestalpine Bahnsysteme, Kapfenberg, Zeltweg und Mondi, die Arbeiterkammern Tirol und Vorarlberg, der Betriebsrat der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse, der Seniorenrat, das Landesgericht Linz als Arbeits- und Sozialgericht, mehrere Versicherte sowie 113 Mitglieder der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, die in die Verwaltungskörper von Sozialversicherungsträgern entsendet worden sind. (APA/Red.)