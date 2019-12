Erbe des Keks-Imperiums Bahlsen bei Flugzeugunglück gestorben

Alex Bahlsen, ein erfahrener Pilot, und zwei weitere Personen überlebten einen Flugzeugabsturz in Kanada nicht. Der 61-Jährige war ein Urenkel von Firmengründer Hermann Bahlsen.

Der Erbe des deutschen Keks-Imperiums Bahlsen ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Unternehmerkreise. Der Unfall sei bereits am Dienstag passiert. Der 61-jährige Alex Bahlsen sei bei einem Flug von Kalifornien nach Kanada vor der Küste von Vancouver mit einer zweimotorigen Piper Aerostar abgestürzt.

Der Urenkel des verstorbenen Firmengründers Hermann Bahlsen soll das Flugzeug selbst gesteuert haben. Er galt als erfahrener Pilot. Der vor 30 Jahren nach Kanada ausgewanderte Bahlsen betrieb dort eine Flugschule. Der Unfall dürfte beim Landeanflug passiert sein. Zwei weitere Personen seien ums Leben gekommen, heißt es in Medienberichten, deren Identität sei aber noch unklar.

BREAKING : The pilot from the plane crash on Gabriola Island has been identified by CBC as Alex Bahlsen. He was a flying instructor and former TSB employee. More to come #GabriolaIsland pic.twitter.com/PHH3kfszd8