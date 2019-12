Shisha-Bars demonstrieren, Rapper Nazar singt

Für Freitagnachmittag haben Shisha-Bar-Beitreiber eine Demo angemeldet. Laut Marktamt gibt es einen Ausweg für die Bars: wenn sie zu Vereinslokalen werden.

Die Shisha-Bars wollen nicht aufgeben. Während der Protest vieler Barbetreiber gegen das seit November geltende Rauchverbot abgeflaut ist, kämpfen die Shisha-Bars weiter um ihre Geschäftsgrundlage - das Rauchen. Nachdem die Bar-Betreiber beim Verfassungsgerichtshof mit einer Individualklage abgeblitzt sind, wird nun demonstriert.

Für Freitagnachmittag ab 16:30 Uhr wurde in der Löwelstraße eine Demonstration angemeldet, da dort, wie in einer Aussendung betont wurde, die Parteien SPÖ, Grünen und Neos ihre Büros haben. Auch von prominenter Seite werden die Demonstranten unterstützt: Wie die Zeitung „Heute“ berichtet, soll etwa der österreichische Rapper Nazar auftreten.

Zahlreiche Lokalschließungen hätten bereits zu 2000 Kündigungen geführt, heißt es von Veranstalterseite, des Verbandes der Shisha-Bar-Betreiber Österreich (VSBÖ). Insgesamt seien durch das Rauchverbot in den bis zu 500 Shisha-Bars in Österreich 10.000 Arbeitsplätze in Gefahr. davon befinden sich etwa 250 Betriebe mit circa 6000 Angestellten in Wien.

VSBÖ-Präsident Jakob Baran plädierte „für eine gangbare Lösung“. Man brauche dazu „lediglich über die Grenzen zu unseren deutschen Nachbarn schauen.“ So ist in Bayern etwa der Konsum von nikotinfreien Shishas in Lokalen erlaubt, sofern gewisse Auflagen erfüllt werden.

Umwandlung in Vereinslokale möglich

Einige Shisha-Bars versuchten seit Anfang November, das Rauchverbot zu umgehen, indem sie Teile ihres Gastronomiebetriebs als Vereinslokale erklärten. Dies sei aber nicht zulässig, sagte Alexander Hengl, Sprecher des Marktamts, zum ORF. Auch die Variante, ein Vereinslokal als Untermiete im Betrieb zu haben, sei eine „Umgehung“ des Gesetzes.

Möglich sei es allerdings, die Shisha-Bars zur Gänze als Vereinslokale umzuwandeln. Dann sei zwar rauchen erlaubt - an die Mitglieder dürften aber weder Speisen noch Getränke verkauft werden.

Seit 1. November sind vom Marktamt in Wien 3981 Kontrollen durchgeführt worden, so Hengl. In 67 Fällen wurde Anzeige erstattet, weil im Lokalinneren oder in Zelten geraucht wurde.

>> Bericht des ORF

>> Bericht der „Heute"

(twi)