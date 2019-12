Feuer auf russischem Flugzeugträger "Kusnezow" gelöscht

Schäden noch unklar, Generalüberholung des einzigen Trägers der Russen dürfte sich verzögern. 14 Menschen verletzt, angeblich Führungsoffizier tot.

Der Großbrand auf dem Flugzeugträger „Admiral Kusnezow", der am Donnerstag auf diesem einzigen Träger Russlands ausgebrochen war, ist gelöscht. Die Feuerwehr habe ihre Arbeit Freitag früh beendet, meldete die Nachrichtenagentur Tass.

14 Menschen seien nach dem Vorfall auf dem pannenanfälligen Schiff, das seit 2017 in einer Werft nahe Murmansk überholt wird, ins Krankenhaus gebracht worden. Die meisten hätten eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein Offizier kam ums Leben, einem unbestätigten Bericht zufolge soll es sich Kapitänleutnant Viktor Ismailow handeln, der für die Überwachung der Überholungsarbeiten zuständig war.

Das Feuer war am Donnerstag unter Deck ausgebrochen, Berichten zufolge bei Schweißarbeiten an elektrischen Anlagen. Dabei sollen Funken ölgetränkte Fetzen sowie Sägespäne in Brand gesetzt haben, worauf das Feuer auf Kabelanlagen und Kunststoffsegmente übergriff und irgendwie auch Treibstoff entzündete. Der entstehende Rauch war extrem dicht und giftig, es soll auf einer Fläche von bis zu 600 Quadratmetern gebrannt haben.

„Pechvogel der russischen Marine"

An Bord des rund 305 Meter langen Schiffs waren rund 400 Menschen, darunter auch Ingenieure und Arbeiter. Die Suche nach einem Vermissten dauerte am Freitag noch an. Die Kusnezow war erst 2018 schwer beschädigt worden, als ein umfallender Kran eines Trockendocks ein mächtiges Loch ins Flugdeck stanzte. Die Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" bezeichnete den 1991 in Dienst gestellten Trägern mit maximal etwa 24 Kampfjets und sechs bis acht Hubschraubern wegen seiner Pannenanfälligkeit (es gab schon früher immer wieder Unfälle und mindestens einen kräftigen Brand) als "Pechvogel der russischen Marine".

Die Kusnezow, wie immer stark Rauch machend, im Oktober 2016 in der Nordsee auf dem Weg über Gibraltar nach Syrien. imago images/ITAR-TASS

An sich sollte das Schiff bis 2021 saniert und modernisiert worden sein. Inwieweit das Feuer sich darauf auswirkt, war vorerst unklar. Seitens der russischen United Shipbuilding Corporation hatte es am Donnerstagnachmittag geheißen, es werde sich nichts am Zeitplan ändern. Das darf allerdings bezweifelt werden.

(ag./Wolfgang Greber)