Das könnte Ihre neue Chefin sein

Der Buckingham Palast ist auf der Suche nach einem neuen Head of Digital Engagement - jemanden, der "die Präsenz der Königin in der Öffentlichkeit und auf der Weltbühne aufrechterhält".

Staatsbesuch, Preisverleihung, königliche Feste - die Arbeit der britischen Königin Elizabeth II. bietet viel Stoff für Social Content. Eben dieser soll fortan von einer neuen Person erstellt und verbreitet werden. Der Buckingham Palast sucht einen neuen Mitarbeiter, genauer: einen Head of Digital Engagement. „Meister der digitalen Welt" sind daher aufgefordert, sich zu bewerben. Die Frist endet am 24. Dezember.

„Das Ziel der Royal Communications besteht darin, ein weltweites Publikum für die öffentliche Rolle und Arbeit der königlichen Familie zu begeistern", heißt es in der Stellenausschreibung auf LinkedIn. Außerdem gilt es die digitale Kommunikationsstrategie der britischen Königsfamilie voranzutreiben.

Der auserwählte Head of Digital Engagement wird mit der Aufgabe betraut, ein Team zu führen, das das öffentliche Profil der königlichen Familie auf allen Social-Media-Plattformen erstellt. "Es geht darum, niemals stillzustehen und neue Wege zu finden, um die Präsenz der Königin in der Öffentlichkeit und auf der Weltbühne aufrechtzuerhalten", heißt es in dem Text.

>> Stellenausschreibung auf LinkedIn

(sh)