Microsoft veröffentlicht Details zur Xbox One X Series

(c) Microsoft

Schon im nächsten Jahr soll die neue Konsole auf den Markt kommen. Ein paar Details nennt der US-Konzern bereits.

Der Xbox-Nachfolger nimmt konkrete Formen an. Bei den Game Awards präsentierte das Unternehmen erste Details zu der neuen Konsole. Nach fünf Jahren ist es offenbar Zeit für ein Update und damit hat der US-Konzern wieder die Chance die Konkurren (Sony) zu überflügeln. Sony hat mit der PS4 weit die Nase vorne und konnte mit Ausstattung und Spielen überzeugen. Überraschend: Microsoft hat sich für ein sehr untypisches Design entschieden.

Die Xbox One X Series sieht aus wie ein kleiner PC-Tower. In typischem mattem Schwarz mit lediglich einem kleinen dezenten Xbox-Logo.

Die Xbox Series X baut auf einem achtkernigen Prozessor mit Zen-2-Architektur auf. Die Grafikeinheit mit RDNA-Technik samt Hardware-Raytracing-Unterstützung kommt wieder von AMD. 4K ist von Haus aus mit an Bord. 120 Frames per Second werden unterstützt und 8K soll die Konsole generell beherrschen, aber nachdem die Inhalte sowieso noch fehlen, kann dieser Mangel durchaus ignoriert werden.

Die Konsole solle leise und effizient sein, schreibt Xbox-Chef Phil Spencer. Der Render-Trailer zeigt ein Slot-in-Laufwerk an der Front, das für Blu-ray-Discs ausgelegt sein dürfte, und unten rechts einen USB-Type-A-Port. Ansonsten hüllt sich Microsoft noch in Schweigen. Wie auch zum Preis, aber der Veröffentlichungstermin steht bereits fest: Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2020 soll die Konsole auf den Markt kommen.

(bagre)