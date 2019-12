Schwedisches Fintech Klarna nimmt Börsengang ins Visier

(c) imago images / ZUMA Press (via www.imago-images.de)

Klarna will an die Börse

Zudem stehe das stark expandierende Fintech-Unternehmen laut Firmenchef Siemiatkowski kurz vor einem Deal in Europa.

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna Bank bereitet sich nach den Worten von Firmenchef Sebastian Siemiatkowski auf einen Börsengang in den nächsten ein bis zwei Jahren vor.

"Ein Börsengang würde am wahrscheinlichsten in den USA stattfinden, weil es dort ein größeres Verständnis von Technologiefirmen wie uns gibt und weil die USA unser größter Markt in ein oder zwei Jahren sein könnte", sagte Siemiatkowski in einem Interview mit der Agentur Bloomberg. Vor dem Börsendebüt könnte das Unternehmen in einer weiteren Finanzierungsrunde mehr Kapital aufnehmen und sei auf der Suche nach Zukäufen.

Das stark expandierende Fintech-Unternehmen steht laut Siemiatkowski kurz vor einem Deal in Europa. Details nannte er nicht. Wegen der hohen Investitionen in den USA rechnet der Klarna-Chef mit einem Nettoverlust im laufenden Jahr. Bisher ist Deutschland der größte Markt für den Finanzdienstleister.

(APA/Reuters)