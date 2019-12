Thaimassage ist Weltkulturerbe

Bei der Tagung des Weltkulturerbe-Ausschusses in Kolumbien wurden diese Woche unter anderem auch das irische Harfenspiel und die Wanderweidewirtschaft in Österreich auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit erhoben.

Das Spiel mit der irischen Harfe und die traditionelle Thaimassage Nuat Thai bzw. Nuat Phaen Boran gehören ab sofort zum Kulturerbe der Menschheit. Der zuständige Unesco-Ausschuss nahm auf seiner heurigen Sitzung in Bogotá (Kolumbien) diese Woche 42 Kulturformen und Modellprogramme in die weltweiten Listen des Immateriellen Kulturerbes auf - darunter bereits am Mittwoch die auch in Österreich praktizierte Wanderweidewirtschaft ("Transhumanz").

Die irische Harfe wird auch keltische oder gälische Harfe genannt; das auffällig geschwungene Instrument wird außer in Irland traditionell auch in Schottland, Wales und der Bretagne gespielt. Man findet Abbildungen der Harfe unter anderem auf irischen Ein-Euro-Münzen, in den Staatswappen Irlands, Großbritanniens und Kanadas und in Logos von Firmen wie Guinness und Ryanair.

Keltische Harfe auf der irischen Euromünze Irische Zentralbank

Die traditionelle Thai-Massage (TTM) ist ein Bündel von Techniken, die aus passiven, dem Yoga entnommenen Streckpositionen und Dehnbewegungen, Gelenkmobilisationen und Druckpunktmassagen bestehen, wobei der Masseur bestimmte Energielinien im Körper beachtet bzw. bearbeitet. Dabei geht es einigermaßen dynamisch bis heftig zu, und in klassischer Form für mehr als eineinhalb Stunden.

Theater in Nigeria, Prozessionen in der Schweiz...

Zum Immateriellen Kulturerbe zählen lebendige Traditionen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturwissen und Handwerkstechniken. Zuletzt auf die Liste schafften es auch Kulturformen wie das Kwagh-Hir-Theater in Nigeria, die Cölestinische Vergebungsfeier in Italien, der Karneval in Podence (Portugal) und die Prozessionen der Karwoche in Mendrisio (Schweiz).

Außerdem hob der Ausschuss zwei gelungene Praxisbeispiele zum Erhalt des Immateriellen Kulturerbes hervor: die Erhaltung traditionellen Handwerks als Strategie der Friedenssicherung in Kolumbien und ein Programm zur Erhaltung der Tradition der "Gesegneten Palme" in Venezuela.

(DPA)