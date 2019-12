Kickl, der starke Mann in der FPÖ – nur ein Trugbild oder doch nicht?

Der ehemalige FPÖ-Generalsekretär als Ahnungsloser. Die Liebe seiner Partei zu Russland und dem Balkan habe er nie verstanden. Er hätte sich umhören können.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Es gibt Momente in der Politik, in denen erhellt sich vieles, was lang rätselhaft schien. Nein, nicht die Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen sind gemeint. Vom Auftritt von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl im ORF-„Report“ am Dienstag ist die Rede.