Glorreiche Erinnerung trifft aktuelle Schwäche

In Val d'Isère ging vor zehn Jahren der Stern von Marcel Hirscher auf, nach seinem Rücktritt klafft die Lücke. Slalom-Vizeweltmeister Michael Matt möchte sein Repertoire erweitern und versucht sich im Riesentorlauf.

Val d'Isere/St. Moritz. Den Nationencup im Skiweltcup führt Österreich zwar nach wie vor an, in den Technikdisziplinen bei den Herren aber sind nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher die schlimmsten Befürchtungen eingetreten: Keinen einzigen Podestplatz in den ersten drei Saisonbewerben − das hat es in den vergangenen 20 Jahren nicht gegeben. Mit Christian Hirschbühl als Slalom-Siebentem in Levi steht stattdessen gerade einmal ein Top-Ten-Resultat zu Buche. Im Riesentorlauf in Beaver Creek musste Speed-Ass Matthias Mayer zur Ehrenrettung antreten, als 19. verhinderte er zumindest das schlechteste ÖSV-Resultat der Geschichte.

Gerade in Val d'Isère werden nun noch einmal Erinnerungen an Hirscher wach: Hier feierte er im Dezember 2009 im Riesentorlauf seinen ersten Weltcupsieg (am Ende waren es 67) und mit insgesamt sieben (inklusive Slalom) die drittmeisten seiner Karriere. Heute geht für den ÖSV mit Michael Matt nur ein Weltcupsieger an den Start, die Wetterprognose mit Schneefall und Sturm verheißt jedoch nichts Gutes.

Matt möchte in dieser Saison sein Repertoire erweitern, spulte deshalb in der Vorbereitung mit Blick auf die Kombination auch Abfahrtskilometer ab. Vor Sölden übte der Slalomspezialist zudem drei Wochen im Riesentorlauf und versuchte sich als Vorläufer. „Eine sehr wichtige Erfahrung“, so damals sein Fazit.

Nach Rang elf im Slalom-Auftakt in Levi haderte Matt mit der Abstimmung. „Deshalb habe ich zu Hause in St. Anton intensivst trainiert und auch punkto Abstimmung mit Extraschichten einiges weitergebracht“, erklärte der 26-Jährige. In Val d'Isère wird Matt zum vierten Mal auf Weltcupebene auch im Riesentorlauf antreten. In den französischen Alpen schrieb er auch das bislang einzige Mal an: 2017 als 25.

Die großen Favoriten für dieses Wochenende heißen allerdings Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault. Kristoffersen gewann den ersten Saisonslalom in Levi, hatte dafür beim RTL-Überraschungssieg von Tommy Ford in Beaver Creek als Zweiter wieder einmal das Nachsehen.

Die Jagd auf Rebensburg

Im Super-G der Damen in St. Moritz ist Viktoria Rebensburg die Gejagte. Die Deutsche hat den letzten Bewerb der alten und in Lake Louise auch den ersten der neuen Saison für sich entschieden. Das brachte die ursprüngliche Saisonplanung der RTL-Spezialistin ins Wackeln, denn eigentlich wollte sie auf einige Speedrennen verzichten, um Kräfte zu sparen. „Jetzt müssen wir schauen, wie die Saison weiter verläuft. Im Speed schaut es gut aus“, erklärte Rebensburg.

Zwar feierte die Vizeweltmeisterin in Åre bislang all ihre großen Erfolge im Riesentorlauf (darunter Olympiagold 2010, dreimal Disziplinenweltcup), doch auch im Super-G ist Rebensburg konstant schnell: In sechs Jahren bestritt die 30-Jährige 36 Rennen und landete, sofern sie das Ziel erreichte, bis auf vier Mal stets in den Top Ten. Stephanie Venier (4.), Mirjam Puchner (5.), Tamara Tippler (6.) und Nicole Schmidhofer (8.) zeigten in Lake Louise eine starke Mannschaftsleistung, in der Schweiz erhalten sie Verstärkung von Anna Veith.

Mikaela Shiffrin kann ihre Führung im Gesamtweltcup weiter ausbauen, im Parallelslalom am Sonntag verteidigt die US-Amerikanerin gar eine hundertprozentige Siegquote: Die beiden bisherigen Weltcupbewerbe in dieser Disziplin gewann sie. (swi)





Weltcup-Programm, Samstag: Herren-Slalom (9.30/13 Uhr), Damen-Super-G (10.30 Uhr).

Sonntag: Herren-RTL (9.30/12.30 Uhr), Damen-Parallelslalom (13.30 Uhr, jeweils live ORF1).

