Ein Kraftakt der Linzer Dauerläufer

Nach dem Europacup-Coup wartet der Liga-Alltag.

Linz/Wien. Vizemeister Lask steht vor dem letzten Kraftakt in diesem Jahr. Das Heimspiel am Sonntag (17 Uhr, Sky) gegen Sturm Graz ist für Linzer die 31. Bewerbspartie in der laufenden Saison – kein anderer österreichischer Klub war seit Juli öfter im Einsatz.

Trainer Valérien Ismaël stellte nach dem 3:0-Sieg über Sporting Lissabon und dem Europa-League-Gruppensieg ein hohes Motivationslevel fest. „Die Jungs haben gezeigt, wie fokussiert sie sind. Es gilt, noch einmal alles rauszuholen.“

Rapid in der Südstadt

Rapid hat heute die Chance, zwischenzeitlich auf Platz drei vorzustoßen, dafür benötigt man einen Sieg bei Nachzügler Admira (17 Uhr, Sky). „Das wäre ein wunderbarer Abschluss zum Jahresende“, meinte Trainer Dietmar Kühbauer.

Die Admiraner hat man als Gegner positiv in Erinnerung, die jüngsten sechs Duelle endeten mit einem Rapid-Sieg. Selbstläufer bedeute das aber noch keinen. „Die Südstadt ist tendenziell ein schwieriger Boden für uns, wir nehmen die Aufgabe sehr ernst“, verlautete Sportdirektor Zoran Barišić.

Bundesliga 18. Runde

SP S U N TORE P

1. Salzburg1713404843

2. Lask1713222141

3. WAC179351830

4. Rapid178541429

5. Sturm178361027

6. Hartberg17836-427



7. Austria17557-320

8. Altach175111-1216

9. St. Pölten17368-2315

10. Admira17359-1814

11. WSG Tirol173311-2512

12. Mattersburg173212-2611

Admira – Rapid, St. Pölten – Altach, Hartberg – Salzburg (je 17 Uhr, Sky).

Sonntag: Austria – WAC, Tirol – Mattersburg

(je 14.30 Uhr), Lask – Sturm Graz (17, je Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2019)