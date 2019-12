„Österreich war sehr wichtig für uns“

Der slowakische Außenminister, Miroslav Lajčák, blickt zurück auf die Samtene Revolution vor 30 Jahren. Der nächsten Regierung will er nicht mehr angehören.

Die Presse: Wie haben Sie selbst die Wende in der Tschechoslowakei am Ende des Jahres 1989 wahrgenommen?



Miroslav Lajčák: Es war eine unglaubliche und zauberhafte Erfahrung. Das Unerwartetste für mich war, wie schnell die Veränderung ablief. Das Regime, das wir gerade noch als so stark empfunden hatten, brach innerhalb von einer Woche zusammen. Am 16. November fand eine Studentendemonstration in Bratislava statt, am 17. November jene Demonstration in Prag, die von der Polizei niedergeknüppelt wurde. Und dann hatten wir schon die beiden parallel tätigen Bürgerbewegungen, das Bürgerforum in Prag und die VPN (Öffentlichkeit gegen Gewalt). Es gab zwar eine gewisse Koordination, aber beide arbeiteten unabhängig voneinander. Interessanterweise hat zuerst die Kommunistische Partei der Slowakei auf ihre Führungsrolle im Staat verzichtet, erst danach auch die tschechische KP.



Welche Rolle spielte Österreich für die Wende?



Ich bin selbst in Bratislava aufgewachsen und kann Ihnen sagen, dass Österreich und die österreichischen Medien für uns eine extrem wichtige Bedeutung hatten. Österreich war unser Fenster nach Europa. Ein autoritäres Regime braucht ein Informationsmonopol, damit die Menschen seine Propaganda glauben. In Bratislava war das nicht möglich, weil wir alle den ORF sehen und unsere offiziellen Nachrichten mit denen aus Österreich vergleichen konnten. Und natürlich ging die wichtige Rolle Österreichs als unseres engsten Nachbarn auch nach der Revolution weiter. Die österreichischen Geschäftsleute waren sehr schnell da. Österreich hat uns auch viel bei unseren ersten Schritten in die Freiheit geholfen. Es war anfangs unglaublich, wie nahe wir uns eigentlich waren und wie wenig wir dennoch voneinander wussten.